طرح مسکن روستایی مددجويان کمیته امداد در تايباد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا التفاتی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اعتبار طرح هاي مذكور را مبلغ يك ميليارد و 125ميليون ريال ذكر كرد و افزود: زيربناي هر واحد مسكوني ساخته شده 60 متر مربع و داراي اتاق خواب، حال و پذيرايي، آشپزخانه و حمام و سرويس بهداشتي است.

التفاتي از اتمام ساخت تعدادي طرح مسكن روستايي تا پايان سال در روستاهاي شهرستان تايباد خبر داد و گفت: در مجموع براي ساخت اين واحدها مبلغ 3ميليارد و 600 ميليون ريال هزينه مي شود.

وي با اشاره به ساير خدمات عمراني كميته امداد به محرومين تحت پوشش گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون سيزده چشمه سرويس و حمام بهداشتي ويژه مددجويان تحت پوشش روستايي احداث و در دهه مبارك فجر به بهره برداري مي رسد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان تایباد افزود: در مجموع براي اين طرح ها مبلغ هشتاد و پنج ميليون ريال هزينه شده است.

وی یکی از عمده‌ترین اقدامات کمیته امداد را آموزش مجریان طرح‌های خودکفایی و اشتغال برشمرد و گفت: با اختصاص 650 میلیون ریال و با همکاری مرکز فنی و حرفه‌ای شهرستان تعداد هزار نفر در زمینه‌های دامداری، کشاورزی، آرایشگری، خیاطی، کامپیوتر، پرورش زنبور عسل، پرورش مرغ بومی و بوقلمون آموزش‌های لازم را فرا گرفتند.