به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیانپور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با تقدیر از همکاری مردم در زمینه کاهش مصرف گاز اظهار داشت: به دنبال کاهش مصرف گاز در استان از روز گذشته عرضه گاز در جایگاههای "سی ان جی" لرستان از سر گرفته شد.

وی عنوان کرد: طی هفته گذشته با افزایش برودت هوا در کشور و همچنین استان لرستان شاهد رکوردزنی بی سابقه در مصرف گاز بودیم به طوریکه میزان مصرف در استان به مرز 8.5 میلیون مترمکعب رسید.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان افزود: در این راستا با افزایش دمای هوا و همچنین اطلاع رسانی صورت گرفته توسط خبرگزاریها، صدا و سیما و ائمه جمعه استان شاهد کاهش در مصرف گاز بودیم.

کیانپور با اشاره به کاهش مصرف یک میلیون و 250 هزار مترمکعبی گاز در استان بیان داشت: خوشبختانه با کاهش نگرانی ها در این زمینه کار عرضه گاز در مراکز و جایگاههای سوخت "سی ان جی" استان از سر گرفته شده است.

وی یادآور شد: با این وجود همچنان از مردم انتظار می رود که در مصرف گاز نهایت صرفه جویی را داشته باشند تا در روزهای باقی مانده از فصل زمستان با مشکلی در این زمینه مواجه نشویم.