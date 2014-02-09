صبای قم بازی 6 امتیازی را به نفت امیدیه باخت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان صبای قم در پانزدهمین هفته لیگ دسته اول فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور با کسب امید به کسب سه امتیاز برابر نفت امیدیه اهواز به میدان رفت اما نتوانست از فرصت بازی در خانه به نحو مطلوب بهره برداری کند.

دیدارهای هفته ششم از دور برگشت رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور شامگاه شنبه نوزدهم بهمن ماه با انجام هشت دیدار پیگیری شد و طی آن صبای قم و نفت امیدیه اهواز در قم به مصاف یکدیگر رفتند تا نتیجه این دیدار بسیاری از معادلات مدعیان صعود از گروه دوم مقدماتی به مرحله نهایی لیگ دسته اول جوانان کشور را حل کند.

دیدار صبای قم با نفت امیدیه اهواز که تا پیش از این بازی در مکان های سوم و دوم جدول رده بندی گروه دوم لیگ دسته اول جوانان کشور قرار داشتند، یکی از مهمترین بازی های خانگی تیم فوتبال صبای قم در این فصل از لیگ دسته اول فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور بود که در نهایت به برتری 3 بر 2 تیم نفت امیدیه انجامید.

این دیدار در حالی به میزبانی شاگردان مهدی گائینی در تیم صبای قم در ورزشگاه تختی این شهر برگزار شد که تیم فوتبال صبای قم به غیر از یک بازیکن محروم در ترکیب اصلی از وجود دیگر مهره های کلیدی خود در اوج آمادگی بهره مند بود ولی در ابتدا 2 بر صفر از نفت امیدیه عقب افتاد.

شاگردان مهدی گائینی در صبای قم در لحظات پایانی نیمه اول اختلاف را به حداقل رساندند و نیمه نخست 2 بر 1 به سود حریف به پایان رسید اما در نیمه دوم آنها با طراحی حملات مختلف بازی را به تساوی دو بر دو کشاندند اما بی احتیاطی دروازه بان صبا یک پنالتی به تیم نفت تقدیم کرد و در نهایت صبا 3 بر 2 در خانه باخت.

تیم فوتبال جوانان صبای قم در سه هفته اخیر به ترتیب تیم های آب منطقه ای کرمانشاه، منتظران بندر امام و پارس خلیج خودرو ورامین را با شکست مواجه کرده و با کسب 9 امتیاز از این بازی ها 23 امتیازی محسوب می شد هم اکنون بعد از تیم های 31 امتیازی پاس همدان و 29 امتیازی نفت امیدیه اهواز در رده سوم جدول رده بندی گروه دوم قرار گرفته است.

بازی‌های صبای قم در گروه دوم مقدماتی لیگ دسته اول جوانان کشور:

هفته اول: جوانان صبای قم 1- 3 پاس همدان

هفته دوم: جوانان صبای قم صفر- 1 خورشید قروه کردستان

هفته سوم: جوانان صبای قم 3- 2 آب منطقه ای کرمانشاه

هفته چهارم: جوانان صبای قم 2- 1 منتظران بندر امام

هفته پنجم: جوانان صبای قم 6- صفر پارس خودرو ورامین

هفته ششم: جوانان صبای قم 1- 3 نفت امیدیه

هفته هفتم: جوانان صبا کسب 2 – صفر ولایت اهواز

هفته هشتم: جوانان صبای قم صفر – صفر پتروشیمی ماهشهر

هفته نهم: جوانان صبای قم 2 – 2 پتروشیمی ماهشهر

هفته دهم: جوانان صبای قم 2 – 2 پاس همدان

هفته یازدهم: جوانان صبای قم 1 – 3 خورشید قروه کردستان

هفته دوازدهم: جوانان صبای قم 2 – 1 آب منطقه‌ای کرمانشاه

هفته سیزدهم: جوانان صبای قم – منتظران بندر امام (سه بر صفر به نفع صبا به دلیل حضور نیافتن حریف)

هفته چهاردهم: جوانان صبای قم 1- صفر پارس خودرو ورامین

هفته پانزدهم: جوانان صبای قم 2 – 3 نفت امیدیه اهواز