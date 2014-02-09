ظرفیت ورزشگاه حافظیه تکمیل شد/ ورود تیم پرسپولیس به ورزشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر ضلع جنوبی ورزشگاه حافظیه شیراز در اختیار طرفداران تیم پرسپولیس قرار دارد و صندلی های مقابل جایگاه و پشت نیمکت تیم میزبان در اختیار تماشاگران فجر سپاسی است.

از ساعتی پیش با افزایش حضور طرفداران تیم پرسپولیس تشویق علی دایی و علی پروین از جانب طرفداران تیم پرسپولیس آغاز شد.

با اینکه تا حدود زیادی از ظرفیت ورزشگاه حافظیه تکمیل است اما همچنان تماشاگران در خیابانهای اطراف ورزشگاه حضور دارند و در صف خرید بلیط قرار می گیرند.

هیچگونه اثری از بازار سیاه و یا بی برنامگی در فروش بلیط و ورود تماشاگران به ورزشگاه وجود ندارد.

بیشترین گلایه تماشاگران حاضر در ورزشگاه کمبود سرویس های بهداشتی و مکانهای مناسب برای نوشیدن آب خوردن است.

دقایقی پیش بازیکنان تیم پرسپولیس با یک دستگاه اتوبوس قرمز رنگ وارد ورزشگاه حافظیه شدند که این حضور با استقبال طرفداران حاضر در خیابان های اطراف مواجه شد.