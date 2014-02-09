هزينه يك طرح آبخيزداري با خودياري دو كشاورز هرمزگاني تامین شد

ابوالقاسم حسين پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: گستره وسيع آبخيزها، حجم بالاي تقاضاهاي مردمي جهت انجام طرح هاي آبخيزداري در مناطق مختلف استان و عدم تكافوي اعتبارات دولتي باعث شد تا موضوع مشاركت خيرين براي اولين بار در سطح كشور در دستور كار برنامه توسعه آبخيزداري در استان هرمزگان قرار گيرد.

معاون منابع طبيعي استان گفت : نتايج خوب و چشمگير حضور مردم و مشاركت آنان در اجراي طرح هاي آبخيزداري، زمينه توسعه اين گونه فعاليت هاي ارزشمند توسط نيكوكاران را در سطح استان فراهم کرده است.

وي افزود : اين اتفاق بسيار مباركي است كه بهره برداران و توليدكنندگان، خود در مديريت منابع طبيعي پايه پيشگام هستند و آبخيزداري را در زمره ي كار خير و نيكوكاري قرار داده اند. جامعه بهره برداران و كشاورزان فعال اين خطه به اهميت آبخيزداري در جهت پايداري منابع آب و بقاي توليد كشاورزي بخوبي واقف هستند و در اين راستا دو تن از كشاورزان گوجه كار منطقه تخت بندرعباس، پرداخت 100درصد هزينه اجراي طرح آبخيزداري در حوزه مشرف به اراضي زراعي خود را به ميزان 100 ميليون تومان متقبل شده اند.

مسئول آبخيزداري استان گفت: عمليات اجرايي طرح مذكور همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامي آغاز شده است.

حسين پور ابراز اميدواري كرد با بهره گيري كامل از اين ظرفيت عظيم مردمي شاهد تحول جديدي در عرصه آبخيزداري در كشور باشيم.