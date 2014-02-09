به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز واحدی در نشستی خبری با اشاره به اینکه با توجه به شرایط سخت سال 91 و کاهش اعتبارات عمرانی حمل و نقل، جهت‌گیری ما بیشتر به سمت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بود و از تعریف پروژه جدید اجتناب کردیم، گفت: ایمنی شبکه راه‌های استان تهران هدفگذاری اصلی ما بود تا وضعیت شبکه راه‌ها بهبود پیدا کند.



وی با اشاره به اینکه 200 هزار کیلومتر انواع راه‌ها در کل کشور وجود دارد که 3 هزار کیلومتر آن در استان تهران است، گفت: بیش از ظرفیت از این راه‌های استان استفاده می‌شود بنابراین نیاز به نگهداری بیشتری از راه‌های استان وجود دارد.



مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اینکه سند طرح جامع حمل و نقل کشور برای افق 1410 تهیه شده است، گفت: این سند کاربردی و عملیاتی است که بر حمل و نقل ترکیبی نیز تأکید دارد و منتظر فرصت مناسبی هستیم تا از این سند رونمایی کنیم.



واحدی با بیان اینکه در این سند بر حمل و نقل ترکیبی تاکید شده است، بیان کرد: در بخش‌های مختلف حمل و نقلی برنامه عملیاتی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وجود دارد.



وی با اشاره به اینکه با نگاه ارتقاء ایمنی و نگهداری راه‌ها هدفگذاری کردیم که پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بیش از 50 درصد در دستور کار قرار گیرد، اظهار داشت: 290 میلیارد تومان پروژه در اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران در دست اجرا داریم که 180 میلیارد تومان آن در بخش راه است و قسمتی از آنها در دهه فجر به بهره‌برداری رسید.



مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون 54 کیلومتر راه اصلی و آزادراهی و 54 کیلومتر راه روستایی، روکش آسفالت شده است، گفت: محور 6 خطه چیتگر از میدان شهر قدس به میدان سپاه به اتمام رسیده است و فاز یک محور شریف آباد ـ پیشوا تا پایان سال به اتمام می‌رسد.



واحدی با در خصوص آمار تلفات سوانح رانندگی‌ سال 92 در محورهای استان تهران، اظهار داشت: براساس آمار پزشکی قانونی تا پایان آذرماه 14.5 درصد کاهش تلفات رانندگی در راه‌های برون‌شهری و روستایی استان تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم.



وی با اشاره به طرح زمستانی این اداره کل به چندین مرحله یخ‌زدایی، برفروبی و نمک‌پاشی در استان تهران اشاره کرد و گفت: در بارش‌های اخیر برف در شمال کشور، استان تهران به عنوان استان معین اکیپ ماشین‌آلات سنگین و تخصصی راهداری را از این اداره‌کل به منطقه اعزام کرد که این اکیپ روز گذشته به تهران بازگشتند.



مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه در طرح نوروزی، امکانات و تجهیزات آماده است تا از 25 اسفند 92 الی 20 فروردین 93 در خدمت مسافران نوروزی باشیم، افزود: راهداران هم‌اکنون در جاده‌ها مستقر هستند و در قالب طرح راهداری زمستانی تا 25 اسفند عملیات راهداری انجام می‌شود و پس از آن طرح نوروزی آغاز خواهد شد.

واحدی به توسعه هوشمندسازی جاده‌های استان تهران در سال آینده اشاره کرد و افزود: سامانه هواشناسی، اطلاع‌رسانی هوشمند، افزایش دوربین‌های نظارت تصویری و تردد شمار در این مرکز در حال توسعه است و از سال 93 هوشمندسازی سرعت می‌گیرد.



وی با اشاره به اینکه در دنیا 2 تا 6 درصد از ارزش راه‌ها بابت نگهداری آنها هزینه می‌شود، گفت: در کشورهای آفریقایی این رقم حدود 2 درصد، در کشورهای توسعه یافته 6 درصد و در کشورهای در حال توسعه این رقم 4 درصد است بنابراین ایران هم باید حدود 4 درصد را صرف نگهداری راه ها کند اما الان این بودجه کمتر از یک درصد است.