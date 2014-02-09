جلال ذکایی مدیر اسبق دفتر امور چاپ در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سرنوشت تلخی که این روزها برای دانشکده چاپ رقم خورده است، گفت: دانشکده چاپ در سال 1381 و در زمان مدیریت آقای جامی در دفتر امور چاپ پایهگذاری شد و انصافاً از آن زمان هم تلاش بر این بود که این دانشکده به عنوان یک مجموعه مستقل که دانشجوی چاپ در مقاطع کاردانی و کارشناسی تربیت میکند، فعالیت کند.
وی افزود: از همان ابتدا اختلافی بین این مرکز آموزشی - که مکان آن ملک اوقاف است - و اوقاف وجود داشت البته ارشاد اساساً این مرکز را از اوقاف اجاره نکرده بود بلکه اینجا در اجاره سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود کما اینکه قبلاً هم این سازمان در زیرزمین همین مرکز آموزشی چاپ مستقر بود و طبقه سوم که الان دانشکده چاپ است، انتشارات زلال بود.
مدیر اسبق دفتر امور چاپ ادامه داد: در واقع در زمان آقای قدیمزاده (مدیرعامل وقت سازمان چاپ و انتشارات) یک توافق داخلی انجام شد مبنی بر اینکه مرکز علمی و کاربردی چاپ در این مکان فعالیت کند و هیچ قرارداد و تفاهمنامهای هم بین مرکز و اوقاف وجود نداشت و به همین خاطر این مرکز چندان خودش را در مقابل اوقاف پاسخگو نمیدانست.
ذکایی گفت: بعد از رفتن آقای جامی و تصدی مدیریت دفتر امور چاپ از سوی آقای کریمانی، اختلافی بین ایشان (کریمانی) و آقای قدیمزاده به وجود آمد و این مرکز در یک دوره 6 ماهه تا یکساله رفت زیر نظر چاپخانهای به نام «صبح امروز» که تحت نظر و مدیریت اتحادیه چاپخانهداران تهران فعالیت میکرد. ناگفته نماند که این چاپخانه شرایط بسیار بد و بغرنجی داشت و دانشجویان و اساتید مرکز همواره از این وضعیت گلایهمند بودند.
وی افزود: سال 84 زمانی که من به عنوان مدیر دفتر امور چاپ به وزارت ارشاد برگشتم، توافق کردیم تا این مرکز دوباره به مکان فعلی که در حال حاضر ملک اوقاف است، بازگردد. یادم هست اوایل ورود به دفتر امور چاپ، مکاتبهای با وزیر وقت، آقای صفارهرندی انجام دادم و از ایشان خواستم که تکلیف این مرکز را مشخص کنند چون این مرکز نه خصوصی است نه دولتی.
مدیر وقت دفتر امور چاپ گفت: خواسته من این بود که اگر این مرکز خصوصی است که باید تکلیف هزینههای آن مشخص شود و اگر دولتی است که طبق قانون باید درباره آن عمل شود یعنی تمام درآمدهای آن باید ابتدا به حساب خزانه واریز شود و بودجهاش از سرفصل بودجههای آموزشی معاونت فرهنگی، بودجهای به آن اختصاص یابد که این اتفاق در «صبح امروز» نیفتاده است.
ذکایی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات من، تنها این مرکز نیست که درگیر این وضعیت است، اعلام کرد: 11 مرکز زیر نظر وزارت ارشاد هستند که در حوزههای فرهنگی و هنری فعالیت میکنند و دچار بلاتکلیفی مشابهی هستند و من فکر میکنم بعد از مرکز آموزشی چاپ، این مراکز هم دچار چنین مشکلاتی بشوند. یکی از این مراکز، مرکز شماره 11 موسیقی است که دچار همین وضعیت است.
وی ادامه داد: مشکلی که الان در خصوص مرکز آموزشی چاپ سر باز کرده است، ناشی از اختلافی است که بین مرکز و اوقاف از قدیم وجود داشته است. گویا بنای اوقاف بر این است که این مرکز را تخریب کند کما اینکه بعضی از بخشهای دیگر این ساختمان در ضلع جنوبی که در اختیار سازمان تامین اجتماعی بود و یا مرکز شماره 27 را تخلیه کرده است و فقط همین مرکز علمی و کاربردی مانده بود که ظاهراً در این مورد هم متوسل به زور شدهاند و از روشهای غیرمعمول برای تخلیه آن استفاده میکنند که به نظر من اتفاق خوبی نیست.
مدیر وقت دفتر امور چاپ درباره سهم وزارت ارشاد و دفتر امور چاپ آن در اتفاقات اخیری که برای دانشکده چاپ رخ داده است، گفت: با توجه به اینکه وزارت ارشاد متولی حوزه چاپ است، باید دانشکده چاپ را تعیین تکلیف کند و سریعتر این ماجرا را جمع کند چون دیروز اولین روز ترم جدید تحصیلی بود و دانشجویان چاپ این دانشکده باید میرفتند سر کلاسهایشان. البته من فکر میکنم حل مشکل در مقطع فعلی، تنها یک مسکّن خواهد بود. چنانچه مسئولان وزارت ارشاد میخواهند این اتفاق تکرار نشود، باید وزارت ارشاد یکی از برنامههایش که واگذاری امور به بخشهای غیردولتی و خصوصی بود، عملی کند.
ذکایی در پایان گفت: چنانچه این اتفاق بیفتد، خیلی منطقیتر از این است که مثلاً موافقت اوقاف را برای ادامه فعالیت دانشکده چاپ تا یک ترم دیگر جلب کنند چون این اتفاق جدیدی نخواهد بود و به هر حال این مشکل دوباره و به شکلی دیگر سر باز خواهد کرد. اگر دوستان وزارت ارشاد قائل به این مسئله باشند، فکر این قضیه سرانجام منطقی پیدا خواهد کرد و تلاشها به نتیجه خواهد رسید.
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