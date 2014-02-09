خوزستان باید به محیط مناسبی برای زندگی مردم تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاحی پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح خیابان سلمان فارسی اهواز اظهار کرد: پروژه خیابان سلمان فارسی یکی از پروژه های بسیار پر هزینه و مهم برای مردم اهواز بوده است که به وسیله شهرداری و با همکاری شورای شهر انجام گرفته است، ساختار شهرداری شبیه به ساختار یک دولت است و اگر استانداری یا حکومت مرکزی بخواهد پایشی برای عملکرد شهرداری داشته باشد می تواند میزان رضایت مندی مردم نسبت به شهرداری ها را مطالعه کند زیرا بیشترین کسانی که اقدامات و فعالیت های شهرداری ها را احساس می کنند مردم هستند چون به طور مستقیم با فعالیت آنان سر و کار دارند.

وی افزود: مبلمان شهری مدونی را برای شهر اهواز در نظر گرفته ایم که با یک چشم انداز پنج ساله شروع به فعالیت خواهد کرد. استان خوزستان قابلیت های زیادی دارد و خدماتی که به مردم این استان داده می شود در شان مردم نیست. پس باید سعی کنیم برای مردم استان به آن اندازه ایی که لایق آن هستند خدمات رسانی کنیم و در این راستا شاهد انجام پروژه های مختلفی به صورت متعدد باشیم که به عنوان نمونه می توان از کلنگ زنی پروژه پل شهید دقایقی یاد کرد که دیروز انجام شد و طبق وعده ایی که کارفرمایان آن داده اند به مدت یک سال آماده بهره برداری خواهد شد و ما هم به تناسب اهمیت این پروژه پی گیری های دقیقی را خواهیم داشت.

سیاحی عنوان کرد: جلسات متعددی را در خصوص احداث زیر گذر در شهر اهواز داشتیم که طرح های مطالعاتی آن در حال پی گیری است. اقدام بعدی ما ایجاد پارک ها و فضای سبز در سطح شهر است و باید اماکنی را به صورت نقاط تفریحی گردشگری ایجاد کنیم.

معاون عمرانی استانداری خوزستان ادامه داد: پروژه احداث آمفی تأتر را در برنامه استانداری به صورت جدی خواهیم داشت که مشاور آن نیز مشخص شده و در حال پی گیری طرح های مطالعاتی است. ساحل سازی رودخانه کارون نیز یکی دیگر از این طرح ها است که مشاور این مورد نیز مشخص شده است. بر اساس یک فرایند در نظر داریم موضوع قایق های شخصی را در رودخانه کارون راه بیندازیم. در خصوص ریز گردها نیز اقداماتی را با دولت های مربوطه انجام داده ایم.

وی افزود: ما در استان خوزستان قابلیت های زیادی را داریم و اگر زمینه اش را مشخص کنیم می توانیم بهره برداری های زیادی را برای استان انجام دهیم.

سیاحی بیان کرد: از شهردار اهواز تقاضا می کنیم که نسبت به سنگ فرش کردن خیابان امام خمینی اقداماتی کند و باید قبل از آن موضوع کسبه و ورود و خروج آنان به این خیابان را مورد مطالعه قرار دهد.

معاون عمرانی استانداری خوزستان در خوص وضع دست فروشان خیابان نادری عنوان کرد: این افراد نیز از شهروندان شهر اهواز هستند و به کار مشغولند اما وضعیت آنان باید به گونه ایی ساماندهی شود که برای عبور و مرور و کسبه این خیابان مشکل ایجاد نکنند.