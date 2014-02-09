یادواره شهیده معصومه خزایی در کرمانشاه برگزار شد

فرنگیس الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یادواره شهیده معصومه خزایی در راستای کنگره سرداران،امیران ،فرماندهان و 9800شهید استان کرمانشاه صبح امروز (یکشنبه) و در مسجد نورالهدی کرمانشاه برگزار شد.

وی یادآور شد: این یادواره توسط حوزه 2 خواهران ناحیه کرمانشاه برگزار و در آن یاد و خاطره این شهیده گرانقدر، گرامی داشته شد.

الماسی خاطرنشان کرد: در این مراسم ضمن آنکه سردار قیاسوندی یکی از یادگاران هشت سال دفاع مقدس سخنرانی کرد، از خانواده شهیده خزایی با اهداء لوح و هدیه نیز تجلیل بعمل آمد.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه نبی اکرم(ص) کرمانشاه در ادامه با اشاره به نقش آفرینی زنان در دوران شکل گیری انقلاب انقلاب اسلامی و پس از آن دفاع مقدس اظهار داشت: این قشر، تمام این مدت همپا با برادران رزمنده خود مشغول دفاع و حراست از آب و خاک و کیان این مملکت بودند و قدمی پس نگذاشتند.

الماسی خاطرنشان کرد: زنان غیرتمند کشور و بویژه زنان کرمانشاهی چه در دوران انقلاب اسلامی با حضور در تظاهرات و راهپیمایی به پیروز شدن آن کمک کردند و چه در دوران دفاع مقدس با حضور در پشت جبهه ها و امدادرسانی به مجروحین و حادثه دیدگان، دین خود را به انقلاب و نظام ادا کردند.

وی در پایان گفت: شهیده بزرگوار معصومه خزایی جزو همین افراد بود که جان پاک خود را نیز در راه دفاع از ارزش های اسلامی و انقلاب فدا کرد.