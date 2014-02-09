صنایع دستی همدان 20 نشان ملی گرفت/ صادرات 15 میلیون دلاری صنایع دستی از همدان

علیرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استان همدان از دیرباز دارای صنایع دستی مختلفی بوده که در کشور و برخی حتی در دنیا بی نظیر و منحصر به فرد بوده و همواره هنرمندانی را در زمینه های مختلف در دل خود پرورانده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تا کنون 20 اثر از صنایع دستی استان همدان موفق به کسب نشان ملی شدند، افزود: در سال های قبل نیز 20 اثر دارای نشان ملی بودند که در مجموع 40 اثر از صنایع دستی استان همدان دارای نشان ملی هستند.

معاون صنایع‌دستی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان عنوان داشت: یکی از راه های شناخت و توسعه صنایع دستی استان همدان بازار یابی و معرفی توانمندی های آن است و برگزاری نمایشگاه های مختلف صنایع دستی در استان همدان و یا شرکت در نمایشگاه هایی که در سایر استان ها و یا کشور های دیگر برگزار می شود زمینه ای برای توسعه بازار صنایع دستی استان همدان است.

قاسمی با اشاره به انواع مختلف صنایع دستی در استان همدان مانند سفال لالجین، مبل و منبت ملایر و تویسرکان و چرم همدان و یا قالی بافی و فرش بافی و گیوه بافی در استان همدان، بیان داشت: سعی شده از راه های مختلف در برنامه های مختلف ملی و مهر اصالت یونسکو ، ظرفیت استان را معرفی کنیم.

15 اثر در استان همدان مهر اصالت یونسکو دریافت کردند

وی در ادامه سخنانش ابراز داشت: 15 اثر از صنایع دستی استان همدان تا کنون موفق به کسب مهر اصالت یونسکو شده اند و استان همدان دارای صنایع دستی منحصر به فردی در دنیا مانند سفال لالجین و مبل و منبت ملایر است که باید برای بازار یابی و صادرات بیشتر به کشور های خارجی بیش از پیش معرفی شوند.

معاون صنایع‌دستی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان با اشاره به اینکه سالانه تولیدات و صنایع دستی استان همدان به کشور های مختلف مانند عراق و ترکیه و ایتالیا صادر می شود، گفت: استان همدان از ابتدای سال تا کنون موفق به صادرات 15 میلیون دلاری صنایع دستی از جمله چوب، سفال و چرم شده است.