به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رسانه ای کنسرت موسیقی «عبور» به خوانندگی محمد معتمدی و آهنگسازی علی قمصری صبح امروز یکشنبه 20 بهمن ماه با حضور این دو و علی میرمحمدی مدیر برگزاری این کنسرت در تالار وحدت برگزار شد.

معتمدی در ابتدای این نشست خبری با اشاره به اینکه این کنسرت در ادامه تجربه کنسرت چند سال گذشته قمصری و خودش با عنوان «برف خوانی» است، عنوان کرد: کنسرت «برف خوانی» نگرش و نگاه تازه ای در حوزه موسیقی ایرانی به وجود آورد. این کنسرت هم در راستای همان نگرش و شیوه است با این تفاوت که ما دو قطعه از آلبوم «برف خوانی» را در این کنسرت اجرا می‌کنیم و بقیه قطعه ها ساخته های جدید قمصری هستند.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر اجرا در جشنواره موسیقی فجر، دوم اسفند ماه نیز در تالار وحدت کنسرت خواهیم داشت درباره شایعه اختلاف با قمصری در سالهای گذشته گفت: من هیچ گاه در زندگی شخصی ام مشکلی با کسی نداشته ام، با علی قمصری هم دوستی نزدیکی دارم اما بعد از کنسرت «برف خوانی» به واسطه مشغله و فعالیت های کاری ام که بیشترشان در اروپا بود، این همکاری در ارائه آلبوم موسیقی میسر نشد که با هم به این نتیجه رسیدیم بهتر است این آلبوم موسیقی با صدای وحید تاج منتشر شود. در واقع آهنگساز صاحب اثرش است و هر وقت بخواهد می تواند کارش را منتشر کند، بنابراین من نه با قمصری و نه با تاج مشکلی ندارم.

وی افزود: بسیاری معتقدند که قمصری در روند حرکتش شباهت هایی به حسین علیزاده دارد و من نیز معتقدم که این نقاط مشترک در آثار این دو از نگاه نو و رو به جلوی آنها نشات می گیرد. من نیز در موسیقی سعی کردم در کنار نگاه اصالت محور و کلاسیک به موسیقی مدرن هم توجه داشته باشم چون باید بپذیریم که موسیقی سنتی، موسیقی نیست که در زندگی روزمره مردم جایگاه وسیعی داشته باشد. باید تلاش کنیم موسیقی ایرانی با اصالت خودش در بطن زندگی مردم جا باز کند چون در حال حاضر موسیقی ایرانی جایگاهش را نزد مردم از دست داده و مردم به موسیقی غربی و بعضا نازل روی آورده اند.

معتمدی درباره اشعار این کنسرت عنوان کرد: من معمولا اشعار قطعات و آواز کنسرت ها را خودم انتخاب می کنم و تصنیف ها برعهده آهگنساز است اما از آنجا که از ابتدای شکل گیری کار من و قمصری با یکدیگر همکاری و تعامل داشتیم در این اجرا از شعرهایی که قمصری پیشنهاد داد استفاده کردیم اما آوازها را خودم انتخاب کردم.

در ادامه این نشست رسانه ای، علی قمصری درباره این پروژه عنوان کرد: ما 4 سال قبل نیز پروژه «برف خوانی» را روی صحنه بردیم که یک کوارتت زهی غیرایرانی بود. این تجربه دریچه های زیادی را برای من باز کرد که مسیر و آینده کاری ام را تغییر داد. مهمترین دستاورد این تجربه این بود که برای همراه شدن با عموم مخاطب لازم نیست سطح کار را پایین بیاوریم چون تعداد افرادی که موسیقی فکر شده و جدی را هم دنبال می کنند، زیاد هستند. نکته مورد توجه در کار قبلی برای من این بود که موسیقی آن میزان به میزان تحلیل می شود.

وی ادامه داد: خوشحالم که این مجموعه به شکل دقیق و ریزبینانه تحلیل شد. در آن کنسرت حضور محمد معتمدی حضور بسیار مثبتی بود و اگر همراهی وی و گروه موسیقی که در اختیار داریم نبود امکان نداشت که بتوانیم ادامه پروژه «برف خوانی» را در «عبور» ادامه دهیم.

معتمدی نیز در بخش دیگری از این نشست یادآور شد: در این کنسرت برای بخش آوازها تلاش می کنیم با حس و حال و انرژی تماشاگر در لحظه کارمان را انجام دهیم. بخش ارکسترال از قبل ساخته شده و شعرش را هم قمصری انتخاب کرده است، اما آوازها را قرار است به شکلی خلاقانه در همان زمان اجرای کنسرت انتخاب کنم. فرم آوازخوانی من متفاوت و فارغ از کلیشه های مرسوم است چون معتقدم ما باید طرح های نو ارائه دهیم.

در بخشی دیگری از این نشست رسانه ای سید علی میرمحمدی مدیر برگزاری کنسرت درباره روی آوردن موسسه هامین گستر به موسیقی سنتی و مقامی توضیح داد: ما هم احساس می کنیم که این روزها گوش مخاطبان با موسیقی خوب فاصله دارد. بخشی از این اتفاق به عدم حمایت دولت برمی گردد ، متاسفانه در بزرگترین فستیوال موسیقی کشور نقش موسیقی مقامی ما کمتر از 5 اجرا است، این نگاه یک نگاه ویترینی است.

وی ادامه داد: جشنواره ای که عنوان بین المللی را بر دوش می کشد متاسفانه حتی هنوز ملی نشده است. امیدوارم با حضور آقای ارجمند شاهد بروز اتفاقات خوبی در موسیقی باشیم.

در ادامه قمصری با اشاره به اینکه نقدهای تخصصی را در مورد کارش می پذیرد، عنوان کرد: در 10 سالی که گذشت من به عنوان یک جوان که در حال تجربه کردن است و تلاش می کند به همه اهدافش برسد، با مسائل و موانع مختلفی برخورده ام. از آنجا که امثال من حامی مالی ندارند و پدران و مادرشان هم موزیسین نیست ،کسی از آنها حمایت نمی کند. این عدم حمایت هم در پیشکسوتان ما دیده می شود و هم در برخی از هم نسلان خودمان.

قمصری متذکر شد: متاسفانه در شرایط کنونی بسیاری از موزیسین های ما تبدیل به سیاستمدار شده اند که این مسئله زیبا نیست. امیدوارم شرایط جامعه به سمتی برود که از موزیسین های ما سیاستمدار نسازد و جوانان فعال موسیقی ما بتوانند راحت تر فعالیت کنند.

وی یادآور شد: ما همه تلاشمان را می کنیم تا جایی که به استقلال موسیقی لطمه نخورد با رسانه ها همکاری داشته باشیم اما وقتی در رسانه ملی به جای ساز ما گل می گذارند چطور می توان در رسانه جمعی حضور یافت. اگر این فضا درست نشود یاس مضاعفی جامعه موسیقی را در برمی گیرد که قابل برگشت نیست.

معتمدی نیز در این راستا عنوان کرد: من در سال 2013 به عنوان موزیسین برگزیده اروپا انتخاب شدم که برای من موفقیت ویژه ای بود، حتی از کشور فرانسه نیز به همین منظور به ایران آمدند و آلبومی را با صدای من ضبط کردند اما نکته جالب این بود که در کشور خودم کسی به من حتی تبریک هم نگفت. دریافت این جایزه در موسیقی ایران اهمیت فراوانی دارد چون تنها سالی یک کشور و یک فرد می تواند این موفقیت را از آن خودش کند.

این خواننده تصریح کرد: متاسفانه حتی خانه موسیقی که برای بی اهمیت ترین اتفاقات هم نشست خبری برگزار می کند یک خبر هم از دریافت این جایزه روی سایتش نگذاشت. من در ایران غریب تر از اروپا هستم چون در اروپا به راحتی می توان کنسرت موسیقی برگزار کرد اما در ایران اگر فقط بخواهیم روی موسیقی کلاسیک کار کنیم باید هزینه زیادی صرف کنیم که بازگشتی هم ندارد؛ بنابراین در آلبوم هایمان باید به سمت تلفیق موسیقی کلاسیک و مدرن برویم. متاسفانه من در ایران نسبت به خواننده های دیگر یک به هزار هم رسانه ای در اختیار ندارم.