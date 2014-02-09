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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۱۰

مراسم تجلیل از دانش آموختگان برتر دانشگاه علمی کاربردی لرستان برگزار شد

مراسم تجلیل از دانش آموختگان برتر دانشگاه علمی کاربردی لرستان برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مراسم تجلیل از دانش آموختگان برتر دانشگاه علمی کاربردی لرستان با حضور مسئولان این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از دانش آموختگان برتر دانشگاه علمی کاربردی لرستان صبح یکشنبه در سالن ابن سینا بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد و با حضور رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، دانشجویان و... برگزار شد.

سعید محمدزاده، رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان در این مراسم با اشاره به اینکه در حال حاضر 150 رشته کاردانی و کارشناسی در این دانشگاه آموزش داده می شود، گفت: 100 رشته از این تعداد در مقطع کاردانی و 50 رشته نیز در مقطع کارشناسی است.

وی با بیان اینکه امروز از دانش آموختگان برتر واحدهای 28 گانه دانشگاه علمی کاربردی لرستان تجلیل شد، تصریح کرد: امروز از 80 نفر از فارغ التحصیلان برتر دانشگاه علمی کاربردی لرستان تجلیل شد.

بنابراین گزارش در این مراسم از دانش آموختگان برتر دانشگاه علمی کاربردی با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی تجلیل شدند.    
 

کد مطلب 2232684

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