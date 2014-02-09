  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۸

رونمایی از کتاب "واژگان بومی هرمزگان"

رونمایی از کتاب "واژگان بومی هرمزگان"

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مراسم رونمایی از کتاب "واژگان بومی هرمزگان" با حضور سرپرست حوزه هنری هرمزگان، مولف کتاب و جمعی از نویسندگان و فرهیختگان استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب "واژگان بومی هرمزگان" ظهر یکشنبه با حضور علی رضایی(سرپرست حوزه هنری هرمزگان)، عباس سایبانی (مولف کتاب) و جمعی از نویسندگان و فرهیختگان استان در موزه مردم شناسی بندرعباس برگزار شد.

در این برنامه کتاب "واژگان بومی هرمزگان" رونمایی شد. مولف این کتاب عباس سایبانی است که به اهتمام ماندانا سایبانی و با همکاری حوزه هنری استان هرمزگان به چاپ رسیده است.

علی رضایی، سرپرست حوزه هنری استان در این مراسم گفت: این مجموعه تلاشی است برای شناساندن بخشی از فرهنگ و فولکلور هرمزگان و خلیج فارس. از این رو براساس وظیفه نگاهبانی از میراث ارزشمند معنوی مردم هرمزگان، با عنوان دانشنامه ی مردم هرمزگان مجموعه های فرهنگی در زمینه های مختلف فراهم و تدوین و ارائه می شود که مجموعه "واژگان بومی هرمزگان" یکی از آن هاست.

وی از نویسندگان و پژوهشگران استان برای تالیف سایر مجموعه های دانشنامه هرمزگان دعوت به همکاری کرد.

 

 

کد مطلب 2232685

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها