جزئیات بازنگری رشته تاریخ و باستان شناسی/ تصرف اموال پژوهشگاه علوم انسانی

به گزارش خبرنگار مهر دکتر صادق آیینه وند صبح امروز در نشست مطبوعاتی که در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، گفت: پژوهشگاه علوم انسانی بزرگترین پژوهشگاه علوم انسانی کشور است و با یازده پژوهشکده و 2 مرکز مطالعاتی و پژوهشی فعالیت می کند.

وی ادامه داد: مسیرحرکت این پژوهشگاه در تحول علوم انسانی نگاه به ریشه، اتصال به ریشه و انطباق با نیازها است.

فعالیت 22 نشریه علمی پژوهشی

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یادآورشد: در حال حاضر 22 نشریه علمی پژوهشی و یک مجموعه کتاب از آثار ، پروژه ها و تحقیقات اساتید این پژوهشکده ها نشر می شود و با توجه به ظرفیت بالای حوزه علوم انسانی ارتقا و افزایش نشریات نیازمند بررسی است.

تربیت حدود 400 محقق پژوهشگر

وی خاطرنشان کرد: 382 محقق پژوهشگر دکتری و کارشناسی ارشد در پژوهشکده های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تربیت می شوند که دو سوم ارشد و یک سوم دکتری هستند.

بازنگری 15 رشته علوم انسانی در شورای تحول و ارتقا علوم انسانی

وی ادامه داد: شورای تحول و ارتقا علوم انسانی زیر نظر دکتر حداد عادل در شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه دارد 15 رشته علوم انسانی را بازنگری، غنی سازی، اسلامی سازی و به روزرسانی کند.

بازنگری علوم تاریخی و باستان شناسی در مقطع کارشناسی

آیینه وند افزود: بازنگری علوم تاریخی و باستان شناسی برعهده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است که حدود 80 تا 100 درصد همه سرفصل‌هایی که به شورای تحول و ارتقای علوم انسانی سپرده شده، تغییر پیدا کرده، کتاب‌ها و محتویات آموزشی نیز تغییر کرده است.

اجرای رشته علوم تاریخی و باستان شناسی از مهر93

وی ادامه داد: برنامه های خود را در این باره به وزارت علوم ارائه کرده ایم. لذا انتظار داریم از مهر 93 اولین برنامه های مصوب در دانشگاه ها انجام شود.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی افزود: علوم تاریخ به 5 رشته تاریخ جهان، تاریخ اسلام، تاریخ ایران ، تاریخ باستان و تاریخ تمدن در مقطع کارشناسی افزایش یافته است.

وی یادآورشد: علوم تاریخی دارای 53 گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری است.

تولید 1200 مقاله علمی پژوهشی

آیینه وند درمورد اساتید پژوهشگاه نیز گفت: در پژوهشگاه ها اساتید پژوهشی فعالیت می کنند و باید پژوهش هایی را تعریف کنند تا بتوانند ارتقا پیدا کنند و تمام این پژوهش ها به کتاب و مقاله تبدیل می شود که درحال حاضر یک هزار 200 مقاله توسط 20 مجله علمی و پژوهشی پژوهشگاه تولید می شود.

کمبود نظریه پرداز فلسفه

وی در خصوص نظریه پردازی در فلسفه گفت: ما در بخش نظریات فلسفه ضعیف هستیم و فیلسوفان نظریه پرداز کم هستند به جای تولید فلسفه غرب را نقد می‌کنیم که این مشکل باید حل شود.

فعال سازی کرسی های نظریه پردازی

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به فعال سازی کرسی های نظریه پردازی اشاره کرد و گفت: برنامه ما این است که مناظرات علمی را مطرح کنیم تا به تولید اندیشه منجر شود.

وی درباره طرح های کلان ملی علوم انسانی گفت: اگر کارفرماها دراین زمینه طرحی به پژوهشگاه ارایه دهند پژوهشگاه آمادگی اجرای آن را دارد.

مشکل ساختاری و بودجه ای مهمترین مساله پژوهشگاه

آیینه وند مهمترین مشکل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را درحال حاضر مشکل ساختاری و بودجه ای عنوان کرد و افزود: بیش از 20 مورد مشکل ساختمان و فضا داریم که توسط ارگان های دیگر تصرف شده که سند آن در پژوهشگاه است و لی درگر نهادها از آن استفاده می کنند.

تصرف فضاهای فیزیکی پژوهشگاه توسط دیگر نهادها

وی ادامه داد: از اموال پژوهشگاه یک پنجم آن بیشتر در اختیار پژوهشگاه نیست و یکی از برنامه های ما این است که این اموال را بازگردانیم. اول باید ساختارفیزیکی پژوهشگاه را بازگردانده و بعد از ساختار فیزیکی تحول علوم انسانی را اجرایی کنیم.