ساماندهي ترافيك شهرهاي آذربايجان غربي در گرو اجراي طرحهاي جامع/ ترافيك اروميه گرفتار ضعف مديريتي

به گزارش خبرنگار مهر،‌ هادي بهادري پيش از ظهر يكشنبه در جلسه شوراي هماهنگي ترافيك آذربايجان غربي با اعلام اينكه بالغ بر 90 درصد شهرهاي بالاي 30 هزار نفر جمعيت استان داراي مطالعات جامع و ساماندهي ترافيك هستند، افزود:‌ اين مطالعات در قالب طرح ساماندهي حمل و نقل و ترافيك، ‌اصلاح هندسي و مطالعات جامع حمل و نقل بوده كه بايد اجرايي شوند.

وي خواستار اجراي كامل طرح ساماندهي حمل و نقل و ترافيك، ‌اصلاح هندسي و مطالعات جامع حمل و نقل شهرهاي آذربايجان غربي شد و اظهار داشت:‌اجرايي شدن اين مطالعات ضمن افزايش ايمني سفرهاي درون شهري، افزايش راندمان ترافيكي، كاهش هزينه هاي سفر و افزايش سرعت جابجايي مسافران را درپي خواهد داشت .

وي در ادامه به مطالعات ساماندهي ترافيك شهر ماكو نيز اشاره كو عنوان كرد: با توجه به راه اندازي منطقه آزاد ماكو و افزايش سريع روند توسعه اي اين منطقه در آينده اي نزديك شاهد گسترش اين شهر و افزايش جمعيت در آن بوده كه بايد در اين مطالعات شرايط افق توسعه اي شهر مورد توجه قرار گيرد.

بهادري كم عرض بودن معابر شهري و تمركز مراكز جاذب سفر در بافت قديمي شهر را از جمله معضلات شهر ماكو برشمرد و گفت: مديريت شهري ماكو بايد براي رفع اين معضل برنامه اي جامع پيش بيني كرده تا در سالهاي آتي به تناسب توسعه و افزايش ميزان تقاضاي سفرهاي درون شهري ترافيك رواني را فراهم سازد.

معاون امور عمراني استاندار آذربايجان غربي ادامه داد: در سال جاري 660 ميليون ريال در قالب اعتبارات ساماندهي ترافيك به شهرداري ماكو اختصاص يافته است كه بايد در بخش اصلاح هندسي معابر هزينه شود.

وي اضافه كرد:‌سرانه شبكه معابر شهر اروميه نسبت به تعداد خودورها در مقايسه با ميانگين كشوري در وضعيت مطلوبي قرار داشته ولي بدليل ضعف مديريت ترافيك شهري شاهد حجم انبوه ترافيك در برخي از معابر اصلي شهر بوده كه بايد در اين زمينه و براي انجام برنامه هاي پيشرو بازنگري انجام شود.

بهادري نقش نرم افزاري و مديريت كارآمد را در بحث ترافيك بسيار مهم ارزيابي كرد وافزود: ساماندهي ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني شهر، ايجاد و افزايش تعداد پايانه هاي اين ناوگان در مناطق پرتردد و استفاده از ناوگان هاي جديد نظير BRT و LRT و قطار شهري بايد در دستور كار مديران اين حوزه قرار گيرد.