بدهی 6 هزار و 470 میلیاردی دولت به شهرداری/ رقم بودجه شهرداری تهران در سال 93

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی در نشست خبری با اشاره به تدوین برنامه پنج ساله دوم شهرداری گفت: این برنامه بر خلاف پنج ساله اول که برنامه ای راهبردی بود و تنها در بخش حمل و نقل اهداف کمی را دنبال می کرد قابلیت سنجش دارد. همچنین این برنامه قابلیت برش سالیانه دارد و ما باید در هر سال به 20 درصد اهداف این برنامه برسیم.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه پیشنهاد اولیه شهرداری برای برنامه پنج ساله دوم 97 هزار میلیارد تومان بود گفت: به پیشنهاد شورا 5 هزار میلیارد تومان به بخش بودجه حمل و نقل افزوده شد.

به گفته صلاحی، گزارشی از اجرای برنامه پنج ساله اول شهرداری به شورا ارائه شده و از سال 93 اجرای برنامه پنج ساله دوم نیز در دستور کار قرار می گیرد.

بودجه 15 هزار میلیاردی شهرداری در سال 93

معاون شهردار تهران در ادامه با اشاره به بودجه سال 93 شهرداری گفت: بودجه شهرداری در سال 93، 15 هزار و 198 میلیارد و 700 میلیون تومان است که نسبت به مصوب و متمم سال 92 ، 9 درصد رشد داشته که این رشد زیر نرخ تورم سالیانه کشور است.

صلاحی با اشاره به جزئیات بودجه سال 93 گفت: ما بیشترین افزایش را در بخش مترو و اتوبوسرانی داریم که بودجه حمل و نقل عمومی 43 درصد بودجه کل شهرداری است. همچنین 66 درصد بودجه سرمایه ای و 33.5 درصد هزینه ای و نگهداشت است. همچنین 8 هزار و 700 میلیارد تومان نقدی و الباقی غیر نقدی است.

رشد 69 درصدی بودجه فرهنگی - اجتماعی

وی در ادامه به رشد 39 درصدی اعتبارات مناطق 22 گانه تهران اشاره کرد و گفت: تلاش کردیم تا در سال 93 تمرکززدایی کرده بنابراین بودجه مناطق افزایش یافت همچنین اعتبار پروژه های فرهنگی اجتماعی تا 69 درصد رشد نسبت به امسال 1800 میلیارد تومان پیشنهاد شد که 12 درصد کل بودجه است. ضمن اینکه بودجه خدمات شهری 15 درصد کل بودجه، بیمه ای بحران 3 درصد، شهرسازی 2 درصد و توسعه مدیریت و هوشمند سازی 21 درصد کل بودجه شهرداری است.

معاون شهردار تهران در ادامه به بدهیهای دولت به شهرداری اشاره کرد و گفت: دولت در بخش حمل و نقل عمومی از سال 90، 3800 میلیارد تومان، بافت فرسوده 287 میلیارد تومان، نوسازی 871 میلیارد تومان، عوارض سوخت 831 میلیارد تومان و جرایم راهنمایی و رانندگی 227 میلیارد تومان بدهکار است که در مجموع طلب شهرداری از دولت 6478 میلیارد تومان می شود.

به گفته صلاحی، شهرداری با توجه به تعامل دولت و مدیریت شهری به بازپرداخت این بدهی ها خوش بین است.

وی در خصوص حضور 600 بازنشسته نیروی انتظامی در بخش مدیریت شهرداری گفت: در مجموع 200 نفر از طریق قانون ایثارگری در شهرداری مشغول فعالیت هستند، از این میان 50 نیروی لشگری و 50 نیروی کشوری داریم که بخشی از نیروهای لشگری ما در بخش حفاظت فعالیت می کنند.

به گفته معاون شهردار تهران، از سال 93 اعتباری برای هزینه های پایتخت پیش بینی می شود و دولت ملزم است اعتباراتی برای شهر تهران پیش بینی کند.