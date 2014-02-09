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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۱

در فردیس/

قاتل خاموش بار دیگر قربانی گرفت/ بی احتیاطی در اتصال صحیح لوله بخاری به دودکش

قاتل خاموش بار دیگر قربانی گرفت/ بی احتیاطی در اتصال صحیح لوله بخاری به دودکش

کرج - خبرگزاری مهر: بی احتیاطی در اتصال صحیح لوله بخاری به دودکش دو جوان را در آپارتمانی مسکونی در شهرستان فردیس به کام مرگ برد.

امیر رنجی مدیر اطلاع رسانی آتش نشانی و خدمات ایمین شهرداری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شامگاه گذشته در پی تماس با تلفن 125 آتش نشانی مبنی بر احتمال گازگرفتگی دو جوان در آپارتمانی مسکونی در خیابان 16 متری امام خمینی (ره) شهرستان فردیس ماموران آتش نشانی به محل اعزام شدند.

وی گفت: ماموران پس از ورود به آپارتمان با پیکر بی جان دو جوان مواجه شدند که پس از بررسی مشخص شد به علت گازگرفتگی جان خود را از دست داده اند.

رنجی علت حادثه را بی احتیاطی در اتصال صحیح لوله بخاری به دودکش و نشست دی اکسید کربن عنوان کرد.

به گفته وی این دو جوان 24 و 38 ساله بودند.

 

 

 

کد مطلب 2232701

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