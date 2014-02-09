لزوم ترغیب خیران برای ساخت کتابخانه در خوزستان/ کتابخانه ها باید از مدارس جدا شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح کتایخانه عمومی و تخصصی سید شهید مرتضی شفیعی اهواز عنوان کرد: ایام دهه فجر فرصت مناسبی است تا یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب زنده کنیم.



وی افزود: شهدای انقلاب با نثار خون خود میراث گرانمایه ای را در اختیار همه مردم کشور قرار داده اند که صیانت از آن بسیار دشوار و سخت است.



استاندار خوزستان با بیان اینکه، راه حفاظت از این میراث گران بها دفاع مسلحانه نیست، اظهار کرد: به ثمر رساندن پروژه و فعالیت های علمی و پژوهشی یکی از بهترین راهکار های صیانت از ارزش های انقلاب اسلامی و خون شهداست.



مقتدایی تصریح کرد: کتابخانه یک مکان مقدس است زیرا می تواند افراد جویای علم دانش را یک مکان دور هم جمع کند به همین دلیی مسئولان باید تلاش خود را به کار بگیرند تا پژوهشگران و محقیقن را هم به این مجموعه متصل کنند.



وی عنوان کرد: متاسفانه نسبت به امکانات و تجهیزات فراهم شده در کتابخانه های استان تعداد افراد جذب شده به این مراکز فرهنگی و علمی بسیار کم است به همین منظور اداره کل کتابخانه های استان باید دلایل این مراجعه کم را بررسی و آن را با انجام فعالیت های مناسب این مشکل را مرتفع کند.



استاندار خوزستان با اشاره به اینکه، باید کتابخانه ها از سطح مدارس جدا شوند گفت: در چند ماه گذشته یک کتابخانه با همت خیرین در شهر بهبهان احداث شده که کار بسیار پسندیده و زیبایی بوده است.



