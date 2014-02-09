هزینه میلیاردی برای طرحی که توجیه فنی ندارد/ وزارت نیرو ایستگاه پمپاژ سرطرحان را متوقف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ایستگاه پمپاژ آب سرطرحان شهرستان کوهدشت پس از نزدیک به پنج سال از آغاز اجرای آن و صرف 1.6 میلیارد تومان از سوی وزارت نیرو متوقف شد تا بازهم نشان داده شود که لرستان تبدیل به دیار کلنگ های غیرکارشناسی شده است.

این پروژه در حالی متوقف می شود که وزارت نیرو معتقد است که این ایستگاه پمپاژ برای دو سد سیمره و سازبن ایجاد مشکل می کند و برای همین نسبت به توقف این پروژه اقدام کرده تا همچنان دشتهای تشنه سرطرحان چشم به راه آب معشوره باقی بمانند، سدی که خود برای اجرا نیز با مشکل مواجه است و وزارت نیرو هنوز نسبت به انعقاد قرارداد آن اقدام نکرده است.

در این راستا به گفته علی امید سیفی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان تاکنون وزارت نیرو "سه نامه" برای توقف اجرای این ایستگاه پمپاژ ارسال کرده است تا سرمایه گذاری صورت گرفته در این بخش عقیم بماند.

این پروژه در حالی شروع شده که برای تخصیص آب آن اقدامی از سوی دستگاههای مرتبط انجام نشده است تا اکنون وزارت نیرو به عنوان مدعی این پروژه وارد عمل شود. وزارت نیرو در این رابطه در نامه ای خواسته است که ابتدا محل تخصیص آب این پروژه را مشخص کنند و یا اینکه از طرح های جایگزین استفاده شود.

این موضوع در حالی رخ می دهد که دشتهای تشنه منطقه در کنار رودخانه سیمره هر ساله از خشکسالیهای متعدد آسیب می بینند و از یک سو اینگونه پروژه های کوچک برای آبرسانی به اراضی منطقه متوقف می شود و از سوی دیگر حرکتی برای اجرا و تکمیل سد معشوره صورت نمی گیرد.

علیرضا خرمی دبیر شورای فنی استان لرستان صبح یکشنبه در جلسه شورای فنی استان لرستان با انتقاد از وضعیت پروژه ایستگاه پمپاژ آب سرطرحان شهرستان کوهدشت اظهار داشت: این پروژه سه مشکل اساسی دارد و این امر موجب شده که وزارت نیرو اجرای آن را متوقف کند.

وی با بیان اینکه تا کنون بیش از یک میلیارد و 600 میلیون تومان برای اجرای این پروژه اعتبار هزینه شده است افزود: این در حالیست که با وجود صرف این میزان اعتبار اجرای آن سوی وزارت نیرو متوقف شده است.

وی با بیان اینکه برای دشت سرطرحان قرار بوده که از محل سد معشوره تخصیص آب صورت گیرد گفت: این در حالیست آب ایستگاه پمپاژ این دشت از بالا دست دو سد سیمره و سازبن قرار است که برداشت شود.

دبیر شورای فنی استان لرستان با بیان اینکه این برداشت آب از بالا دست سدهای سیمره و ساز بن موجب مشکلات فنی و عدم جمع شدن آب پشت این دو سد می شود گفت: این امر موجب شده که وزارت نیرو از تخصیص آب به این ایستگاه پمپاژ جلوگیری به عمل آورد.

خرمی همچنین با بیان اینکه این پروژه مطالعات اولیه نیز ندارد بیان داشت: همچنین بر اساس گزارش وزارت نیرو این پروژه توجیه اقتصادی و فنی نیز ندارد.

وی همچنین به وضعیت ایستگاه پمپاژ آب "گرخوشاب" شهرستان کوهدشت نیز اشاره کرد و بیان داشت: این ایستگاه پمپاژ نیز مطالعات اولیه ندارد و تا کنون نیز سه بار محل احداث آن عوض شده است.

دبیر شورای فنی استان لرستان با بیان اینکه این ایستگاه پمپاژ در مسیر رودخانه تنگ سیاب شهرستان کوهدشت قرار دارد عنوان کرد: قرار است که از طریق این ایستگاه پمپاژ آب مورد نیاز زمینهای کشاورزی اطراف این رودخانه تامین شود.

خرمی با بیان اینکه ایستگاه پمپاژ "گر خوشاب" شهرستان کوهدشت پنج کیلومتر با زمینهای کشاورزی فاصله دارد افزود: در حال حاضر عملا کشاورزان از رودخانه تنگ سیاب برای آبیاری زمینهای کشاورزی خود استفاده می کنند و آب به این ایستگاه پمپاژ که در پایین دست رودخانه قرار دارد به اندازه کافی نمی رسد.

وی تصریح کرد: در این راستا باید کار مدیریت منابع آب در این زمینه صورت گیرد.