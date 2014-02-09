احداث سالانه 500 مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی در کشور/ خودکفایی در تولید تجهیزات توزیع برق

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ فلاحتیان در مراسم افتتاح طرح های صنعت برق که در سالن اجتماعات در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین برگزار شد گفت: در ایجاد زیرساختها در سه دهه گذشته شاهد تحول شگرفی در عرصه صنعت برق بوده ایم و میزان توزیع در زمان انقلاب از هفت هزار مگاوات به 70 هزار مگاوات رسیده و 10 برابر شده که این ظرفیت در صنعت، کشاورزی و سایر بخشهای خدماتی بخوبی نیازها را تامین کرده است.

تولید 100 درصد تجهیزات توزیع برق در کشور

معاون وزیر نیرو در انرژی و برق تصریح کرد: با مصرف 250 میلیارد کیلووات ساعت در بخشهای مختلف علیرغم همه محدودیت ها با تلاش همه جانبه کارکنان این نیرو در ابعاد تکنولوژی توانسته ایم 100 درصد تجهیزات توزیع برق و 90 درصد تجهیزات نیروگاهی در بخش انتقال و فوق توزیع را در کشور بسازیم که اگر این شرایط و محدودیت های ناشی از تحریم نبود شاید با این سرعت قادر به خودکفایی نبودیم.

این مسئول گفت: صنعت برق در شرایط ویژه ای قرار دارد و از نظر منابع مالی اگر تجربه و دانش شما نبود دچار چالش های جدی می شدیم زیرا امروز درآمدها و هزینه های ما فاصله زیادی دارد و بر اساس تعرفه های تکلیفی تنها یک چهارم هزینه برق از مصرف کننده دریافت می شود که شاید اگر مدیریت منطقی نبود با تهدیدی جدی روبرو بودیم و مشکل ساز می شد.

وی افزود: اگر قطعه ای را به دلیل تحریم نتوانستیم وارد کشور کنیم آن را ساختیم و با اتکاء به متخصصان داخلی به سمت خودکفایی گام برداشتیم که ارزشمند است.

فلاحتیان یادآورشد: این وضعیت ما را در شرایطی قرار داده که در صنعت برق در جهان جایگاه ویژه ای داریم و در مسیر تحولات سه دهه اخیر در اوایل انقلاب شاخص های عملکردی از نظر انرژی توزیع نشده و تلفات بسیار بهبود یافته و هم اینک باید تلاش ها در مسیر اقتصاد صنعت آب و برق سوق داده شود تا فضای کار برای مهندسان، مشاوران، پیمانکاران و سازندگان حوزه صنعت برق بهتر شود.

وی بیان کرد: خوشبختانه با تصویب بند 19 قانون بودجه سال 93 بیش از 12 هزار میلیارد تومان قرارداد بیع متقابل منعقد خواهد شد که راندمان نیروگاههای کشور بویژه بادی را افزایش خواهد داد.

ساخت سالانه 500 مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی در کشور

معاون وزیر نیرو گفت: از ابتدای سال جاری 9 هزار میلیارد تومان قرارداد بیع ماقابل با بخش خصوصی منعقد شده و قرار است سالانه حدود 500 مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی در کشور احداث شود که در حال حاضر ظرفیت نیروگاه ایجاد شده در کشور تنها 100 مگاوات است که این میزان پنج برابر خواهد شد.

فلاحتیان تصریح کرد: در استان قزوین برنامه ریزی خوبی انجام شده تا ظرفیت نیروگاه بادی در این استان افزایش یابد که قرار است در شش ماه اول سال آینده تا اواسط تابستان 20 مگاوات نیروگاه بادی از نوع جدید احداث شود که در هر پایه دو مگاوات برق تولید خواهد شد که امیدواریم با بند 19 قانون بتوانیم سرمایه گذاری بخش خصوصی را به این سمت هدایت کنیم و از مسئولان استان انتظار داریم حمایت لازم را با کمک بانکها انجام دهند.

معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق اظهارداشت: با برنامه ریزی انجام شده از محل صرفه جویی سوخت معادل ظرفیت نیروگاه ایجاد شده هزینه سوخت به سرمایه گذاران در مدت دو سال برگشت داده می شود که توجیه اقتصادی خواهد داشت.

وی افزود: یک نیروگاه 100 مگاواتی حدود 350 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تامین این سرمایه برای کمتر کسی ممکن است لذا مسئولان باید کمک کنند تا با تسهیلات بانکی اطمینان لازم را بدهیم که معادل دو سوم سرمایه گذاری بخش خصوصی توسط بانکها تضمین و تامین شود که در این صورت توسعه نیروگاهها شتاب بیشتری خواهد گرفت.

فلاحتیان یادآورشد: در ساخت نیروگاههای پراکنده سیاست وزارتخانه این است تا این واحدها در اقصی نقاط کشور ساخته شود و بر اساس توافق پنج ساله خرید تولیدات انرژی در این نیروگاهها تضمین می شود که قرار است مولدهای کوچک که با سوخت گاز کار می کند وارد کشور شود که نوع معمولی آنها تا 45 درصد و برخی از انواع آن تا 85 درصد راندمان قابل افزایش دارد.

این مسئول گفت: تولید نیروگاههای پراکنده در پدافند غیرعامل هم نقش موثری دارد و می تواند نیاز کشور را نیز تامین کند.

تولید و توزیع برق در اختیار مردم قرار می گیرد

معاون وزیر نیرو بیان کرد: تولید و توزیع برق باید بتدریج به مردم واگذار شود و آنچه در اختیار دولت باقی خواهد ماند شبکه انتقال برق خواهد بود.

فلاحتیان گفت: اگر درست تدبیر کنیم و هماهنگی لازم بین مسئولان و سرمایه گذاران انجام شود می توانیم در کنار فعالان بخش خصوصی به ایجاد اشتغال و تولید برق پایدار در کشور کمک کرد.

شاخص های استان قزوین مطلوب است

این مسئول بیان کرد: شاخص های عملکرد استان قزوین هم نسبت به کشور بسیار خوب و مطلوب است به طوری که میزان تلفات برق در کشور 15 درصد و این رقم در قزوین هشت درصد و پائین تر از نرم کشوری است که بیانگر تلاش همه جانبه کارکنان آن است.

وی افزود: با بررسی وضعیت گذشته و آینده این صنعت، جا دارد با تلاش همه جانبه کاری کنیم تا با مدیریت منطقی در تابستان سال آینده نیز هیچ خاموشی در استان قزوین نداشته باشیم و برای تامین برق مورد نیاز مردم در پیک بار 93 اقدام کنیم.

ظرفیت دو هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در صنعت برق قزوین

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تصریح کرد: با ظرفیت های موجود در استان پیش بینی می شود تا پنج سال آینده بیش از دو هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در طرح های برق استان محقق شود.