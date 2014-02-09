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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۰۸

لاریجانی اعمال محدودیت برای رزمایش نیروهای نظامی و جلوگیری از ورود هیات کره شمالی را پیگیری می‌کند

لاریجانی اعمال محدودیت برای رزمایش نیروهای نظامی و جلوگیری از ورود هیات کره شمالی را پیگیری می‌کند

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت گفت: در پی اتفاقات اخیر در حوزه محدودیت در اجرای رزمایش نظامی و جلوگیری از ورود هیات کره شمالی به ایران مقرر شد ریاست مجلس شورای اسلامی این موضوعات را پیگیری کند و در صورت صحت آن موضع مجلس را به صورت صریح بیان کند.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: اتفاقاتی که اخیراً در حوزه برگزاری رزمایش نظامی و جلوگیری از ورود هیات کره شمالی به ایران افتاد این تحلیل را برای برخی نمایندگان به وجود آورد که مسئولان آمریکایی این اقدامات را ناشی از هشدارهای خود می دانند.

نماینده مردم مسجد سلمان در مسجد شورای اسلامی اظهار داشت: این اقدامات نشان از نوعی مداخل خارجی در مسایل داخلی جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به جلسه تعدادی از نمایندگان با علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان از ریاست مجلس خواستند در صورت صحت این موضوعات موضع مجلس شورای اسلامی را در قبال این اقدامات را صریحا اعلام کنند.

کد مطلب 2232707

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