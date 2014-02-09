عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت گفت: در پی اتفاقات اخیر در حوزه محدودیت در اجرای رزمایش نظامی و جلوگیری از ورود هیات کره شمالی به ایران مقرر شد ریاست مجلس شورای اسلامی این موضوعات را پیگیری کند و در صورت صحت آن موضع مجلس را به صورت صریح بیان کند.