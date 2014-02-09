اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: اتفاقاتی که اخیراً در حوزه برگزاری رزمایش نظامی و جلوگیری از ورود هیات کره شمالی به ایران افتاد این تحلیل را برای برخی نمایندگان به وجود آورد که مسئولان آمریکایی این اقدامات را ناشی از هشدارهای خود می دانند.
نماینده مردم مسجد سلمان در مسجد شورای اسلامی اظهار داشت: این اقدامات نشان از نوعی مداخل خارجی در مسایل داخلی جمهوری اسلامی است.
وی با اشاره به جلسه تعدادی از نمایندگان با علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان از ریاست مجلس خواستند در صورت صحت این موضوعات موضع مجلس شورای اسلامی را در قبال این اقدامات را صریحا اعلام کنند.
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