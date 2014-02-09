مسابقات کاراته قهرمانی استان اردبیل خاتمه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از رقابت ها 110 کاراته کا از شهرستان های گرمی، پارس آباد، نمین، عنبران و خلخال حضور داشتند که به مدت دو روز در سالن دوهزار نفری شهید آسمانی تختی اردبیل به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابت ها و در رده سنی نوجوانان میثم پروین، محمد مهدی یوسف پور، نیما قاسمی، رضا آقایی و محمد رضا محمودی به مقام قهرمانی اوزان پنجگانه دست یافتند.

در رده سنی جوانان مهدی علی پور، علی طایر، حسین محسنی نیا، رضا خدایی و مجتبی مرادی عناوین نخست اوزان مختلف را کسب کردند.

همچنین در رقابت های رده سنی امید بابک قربانی، مهران احسانیان، بیژن جدی مقدم و هادی ولیزاده به عناوین قهرمانی اوزان پنجگانه این مسابقات دست یافتند.

در رده سنی بزرگسالان نیز فرزاد وطن خواه، علی شهبازی، ایلقار نور آذر، توحید خان محمدی، هوشنگ ابراهیم زاده و پیمان اشرفی عناوین نخست اوزان این رده سنی را از آن خود کردند.

براساس اعلام هئیت کاراته استان اردبیل نفرات برتر این مسابقات به رقابت هاب قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی که30 بهمن ماه در شیراز برگزار می شود، اعزام خواهند شد.