لزوم ارتقاء سطح خدمت رسانی به بیماران/مشکلات بیمارستان سیدالشهدا کرمان بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان سیدالشهدا گفت: مراکز درمانی رابطه مستقیم با زندگی و سلامت افراد دارند و باید خدمات به بهترین نحو به بیماران ارائه شود.

وی همچنین خدمت رسانی در بخش اورژانس بیمارستان سیدالشهدا را مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: افرادی که به بیمارستان مراجعه می کنند ممکن است که به دلیل مشکلات و درگیری با بیماری دارای روحیه خوبی نبوده و در نتیجه برخورد مناسبی با کارکنان بیمارستان نداشته باشند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان شهرستان کرمان گفت: از کارکنان بیمارستان انتظار می رود همچنان که همیشه سعه صدر داشته و با مهربانی و دلسوزی به خدمت رسانی به بیمارن مشغول هستند، از بیماران و همراهان آنها دلجویی کرده و شرایط آنها را درک کنند.

سعیدی بر لزوم ارتقاء سطح خدمت رسانی در حوزه سلامت تاکید کرد و اذعان داشت: تحول در خدمات رسانی به بیماران و همچنین نظارت بر نحوه عملکرد مراکز درمانی از جمله اهداف این بازدید است.

فرماندار کرمان گفت: در طی این بازدید مشکلات بیمارستان سید الشهدا و کارکنان آن شناسایی شده که با اتحاد و همدلی برای رفع آنها اقدام می کنیم.

سعیدی یادآور شد: مشکلات اين بيمارستان در کميسيون مربوط مطرح و براي رفع آن‌ها اقدام و پي‌گيري مي‌شود.



