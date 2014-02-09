اجرای بی کیفیت پروژه های عمرانی موجب هدررفت منابع مالی لرستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیانپور ظهر یکشنبه در جلسه شورای فنی استان لرستان با انتقاد از عدم رعایت کیفیت در اجرای پروژه های عمرانی استان اظهار داشت: متاسفانه در برخی پروژه های عمرانی دستگاههای اجرایی استان ما شاهد اجرای کار مناسب و با کیفیت نیستیم.

وی با بیان اینکه در برخی پروژه های عمرانی استان از اصول فنی به هیچ عنوان استفاده نمی شود ادامه داد: این امر موجب ایجاد نقاظ ضعف فنی در اجرای پروژه های سطح استان شده است.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر بازدید مدیران دستگاههای اجرایی استان و همچنین مهندسان ناظر از پروژه های عمرانی عنوان کرد: این ضعف نظارت است که موجب عدم رعایت نکات فنی و اصولی در اجرای پروژه های عمرانی شده است.

کیانپور با تاکید بر نظارت های سرزده و میدانی از سطح پروژه های عمرانی استان عنوان کرد: پس از این بازدید ها گزارش فنی پروژه های عمرانی به دبیرخانه شورای فنی استان ارائه شود.

وی با تاکید بر اینکه عدم اجرای با کیفیت پروژه های عمرانی موجب هدررفت سرمایه و منابع مالی استان می شود عنوان کرد: در این راستا مدیران دستگاههای اجرایی به عنوان عضوی از شورای فنی استان باید از اجرای این پروژه های بی کیفیت جلوگیری به عمل آورند.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه مدیران نباید از وجود نقاط ضعفی که در پروژه های عمرانی وجود دارد دفاع کنند بیان داشت: مدیران باید به دنبال ارتقای کیفیت پروژه های عمرانی استان باشند.

کیانپور با تاکید بر اینکه مدیران دستگاههای اجرایی در صورت مشاهد نقاط ضعف فنی در پروژه های عمرانی از سوی پیمانکاران آنها را خلع ید و از پیمانکار دارای صلاحیت استفاده کنند تصریح کرد: مگر استان چقدر منابع مالی دارد که یک پروژه را سه بار اجرا کند و در نهایت هیچ نتیجه ای نیز حاصل نشود.

وی با تاکید بر رفع نقص های فنی پروژه های عمرانی لرستان بیان داشت: در این راستا پروژه هایی که از سوی شورای فنی استان دارای نقص فنی و اجرایی معرفی شده اند باید ظرف مدت زمان یک ماه تعیین تکلیف و رفع نقص شوند.

معاون عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: در غیر اینصورت با افراد متخلف در این زمینه برخورد جدی صورت خواهد گرفت و به بازرسی استان معرفی خواهند شد.

کیانپور همچنین بر ضرورت ارائه پیشنهادات لازم از سوی مدیران عضو شورای فنی استان برای ارتقای کیفیت اجرای پروژه ها تصریح کرد: در این راستا مدیران طی یک هفته آینده پیشنهادات و راهکارهای خود را در این زمینه به دبیرخانه شورای فنی استان ارائه دهند.