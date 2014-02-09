تولید 5 نسل نانو پوشش‌ برای کاهش اثرات خوردگی قطعات صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن علم خواه- مشاور صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در نشست تخصصی پوشش‌های مقاوم نانو ساختار با تاکید بر اینکه 70 درصد تخریب قطعات صنعتی مربوط سایش (55 درصد) و خوردگی (15 درصد) است، گفت: علاوه بر این 15 درصد شکست‌های قطعات و 15 درصد کهنگی قطعات در خرابی قطعات صنعتی موثر هستند.

وی استفاده از فناوری نانو را عاملی برای جلوگیری از تخریب قطعات صنعتی دانست و اظهار داشت: بهبود خواص قطعات صنعتی، سهل الوصول بودن فرايند پوشش دهی قطعات، افزايش طول عمر قطعات پوشش داده شده با نانو ساختارها و سازگاري بيشتر با محيط زيست از مزایای پوشش‌های نانو ساختار است.

علم خواه، نانو فناوری را یک رویکرد به همه علوم و فنون توصیف کرد که موجب بهبود کیفیت مواد می‌شود و ادامه داد: موادی که یک تا 100 نانومتر باشند و خواص جدیدی را به مواد اعمال کنند نانو مواد گفته می‌شود.

وی خوردگی را یک پدیده مخرب در بخش صنعت ذکر کرد و یادآور شد: این درحالی است که استفاده از پوشش‌های نانو ساختار موجب افزایش سختی پوشش‌ها، مقاومت سایش و افزایش ضریب اصطکاک قطعات صنعتی خواهد شد.

مشاور صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، افزایش 60 برابری مقاومت قطعات صنعتی را از مزایای استفاده از پوشش‌های نانو ساختار دانست و یادآور شد: با توجه به نیاز بخش صنعت تاکنون 5 نسل از پوشش‌های نانوساختار تولید شده است.

وی نسل اول را پوشش‌های یک جزئی، نسل دوم پوشش‌ها 3 جزئی، نسل سوم پوشش‌های چند لایه و ابر شبکه‌ای و نسل چهارم را پوشش‌های نانو کامپوزیتی عنوان کرد و گفت: در سال‌های اخیر صنایع نیاز به پوشش‌هایی با ضریب اصطکاک پایین داشتند از این رو در نسل پنجم پوشش‌ها اقدام به عرضه نانو پوشش‌های الماس گونه DLC با ضریب اصطکاک پایین کردند.