به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با تبریک فرارسیدن سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مقاومت و اقتدار ملی را رمز ماندگاری نظام و انقلاب و عامل اصلی پیشرفت ملت ایران و فائق آمدن بر جبهه استکبار و سلطه دانست.



در بخشی از این بیانیه آمده است: انقلاب اسلامی ایران در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع تاریخی و در دوره‌ای که الگوی توسعه و توزیع قدرت جهانی به گونه‌ای متوازن، فضایی دوقطبی با محوریت آمریکا و شوروی را شکل داده بود به رهبری امام راحل (ره) و اراده ملت ایران و تحت آموزه‌های اسلام ناب محمدی (ص) و تجارب ارزشمند تاریخی به پیروزی رسید و با فروپاشی نظام شاهنشاهی وقوع زلزله عظیمی را در اردوگاه استکبار جهانی رقم زد.



این بیانیه می‌افزاید: با پیروزی انقلاب اسلامی و خارج شدن ایران از مدار سلطه آمریکا، توازن دو قطبی متزلزل و منطق جدیدی در عرصه بین المللی که از ظرفیت‌های لازم برای پدیدار سازی یک تمدن جهانی برخوردار بود ظهور کرد؛ منطقی که با تکیه بر اصول و ارزش‌های اسلامی، مدل موفق و کارآمدی را در آستانه‌ی ورود به هزاره سوم به جوامع و ملل آزاده و حق طلب عرضه کرد.



این بیانیه در ادامه دستاوردها و پیامدهای منطقه‌ای و جهانی انقلاب اسلامی را به مثابه یک شوک استراتژیک برای آمریکا و نظام استکبار و سلطه ارزیابی و افزوده است:جمهوری اسلامی ایران برغم تلاش همه جانبه و دائمی جبهه معاندین انقلاب اسلامی در 35 سال گذشته، به هژمونی آمریکا در منطقه پایان بخشیده و هم اینک به یک قدرت برتر منطقه‌ای و بازیگر تاثیرگذار فرامنطقه‌ای تبدیل و با پافشاری بر اصول، مبانی و آرمان‌های بلند دینی و انقلابی خود به پیشرفت‌های حیرت انگیزی در عرصه‌های مختلف نایل آمده است به گونه‌ای که تحمل این موفقیت‌ها و درخشندگی‌ها از طاقت دشمنان فراتر رفته است و آنان را به تماشاگر محض استحکام و اقتدار ملت ایران تبدیل ساخته است.



این بیانیه اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح و آمادگی همه جانبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیجیان دلاور برای مقابله قاطعانه و ویرانگر با هر گونه تهدیدات ناشی از توطئه‌های دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را پشتوانه‌ای محکم و تعیین کننده برای پیشبرد اهداف و آرمان‌های انقلاب و از جمله در عرصه مذاکرات هسته‌ای توصیف و افزوده است: تردیدی نیست که دستگاه دیپلماسی رسمی کشور در چارچوب تاکتیک نرمش قهرمانانه و پافشاری بر اصول، مبانی و ارزش‌های انقلاب و حفظ منافع و مصالح ملی در روند مذاکرات هسته‌ای با 1+5 از حقوق هسته‌ای و راهبردی ملت ایران صیانت کرده و به مدد استحکام درونی و اقتدار ملی کشور به انتظار آحاد ایرانیان در پاسخ صریح، شفاف و قاطع به یاوه‌گویی‌های جبهه معاندین - بویژه اظهارات و مواضع سخیف، تهدید آمیز و بی ادبانه اخیر مقامات آمریکایی در زمینه روی میز بودن گزینه نظامی و نیز تحقیر ملت ایران- پایان خواهد بخشید.



این بیانیه تصریح کرده است: پاسداران انقلاب اسلامی همگام با ملت فهیم و رشید ایران ضمن پشتیبانی از دولت منتخب، با رصد روند مذاکرات هسته ای و درک درست خود از چگونگی رفتار 1+5 به ویژه از نوع اظهارات و موضع گیری های مقامات آمریکایی مصممم است برای مقابله با راهبرد جدید آمریکایی ها در تحقیر ملی و در دست نگه داشتن چماق تحریم به میدان کارزار وارد آمده و با تکیه بر ظرفیت‌ها و اقتدار درونی کشور، راهبرد اقتصاد مقاومتی را در جامعه نهادینه سازد و در این رهگذر حداقل روزنه‌های امید دشمن را مسدود و از خطوط قرمز و حقوق مسلم خود در برابر قدرت های سلطه جو و مداخله گر بطور تمام قد حراست نمایند.



این بیانیه در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره الهام بخش حضرت امام (ره) و شهیدان همیشه زنده انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دعوت از اقشار و آحاد مختلف ملت رشید و دشمن شناس ایران برای شرکت پرشور و گسترده در راه‌پیمایی یوم الله 22 بهمن و تجدید میثاق با آرمان‌ها و ارزش‌های نظام اسلامی و بیعت مجدد با ولایت فقیه و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای عزیز ( مدظله العالی) تاکید کرده است: ملت شریف و انقلابی ایران 22 بهمن ماه را عرصه نمایش وحدت و اقتدار ملی و ترجمان عینی گفتمان انقلاب اسلامی و عزم و اراده خود برای دفاع عاشورایی از دستاوردهای ممتاز و تاریخ ساز نظام به ویژه در عرصه بیداری اسلامی و استکبار ستیزی جهانی قرار داده و به نظام سلطه و شبکه صهیونیسم بین المللی اعلام خواهد کرد که دوران تقسیم جهان به سلطه پذیر و سلطه گر به فرجام خود رسیده است و باید خود مهیای پذیرش قدرت بلامنازع اسلام ناب محمدی (ص) و حاکمیت مستضعفین در پهنه‌ گیتی سازند.