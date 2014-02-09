دشمن نتوانست با جنگ تحمیلی و تحریم ها راه انقلاب ایران را سد کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مجتبوی ظهر یکشنبه در نشست تخصصی تمدن اسلامی در جمع دانشجویان به مناسبت دهه فجر اظهار داشت: انقلاب اسلامی به تعبیر امام خمینی (ره) انفجار نور بود و رهبری معظم انقلاب اسلامی می فرمایند که اگر به مسئله تمدن خواسته باشیم نگاهی داشته باشیم، دو رویکرد و نگاه سخت افزاری و نرم افزاری وجود دارد.

وی رویکرد سخت افزاری تمدن اسلامی را اقتصاد، صنعت، تکنولوژی و پیشرفت علم دانست و بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران در مدت 35 سال عمر با برکت خود با وجود تحریم ها و جنگ تحمیلی در حوزه سخت افزاری تمدن اسلامی با موفقیت به راه خود ادامه می دهد.

وي افزود: اساس و حقیقت تمدن از دیدگاه مقام معظم رهبری حوزه نرم افزاری است و ما امید به تبیین سبک و روش الگوی برتر زندگی اسلامی را برای مردم داریم.

مجتبوي گفت: انقلاب اسلامی همانگونه که در زمینه سیاسی و بیداری اسلامی کشورهای جهان نقش بسیار مؤثری را ایفا کرده است، در واقع می تواند نقش بسیار مؤثری در زمینه امور اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و مذهبی در داخل و خارج کشور داشته باشد.

وي بيان داشت: هر زمان که در تبیین الگوی برتر ضعف داشته باشیم، الگوهای غیر اصیل جای خود را در جامعه باز می کنند ما شاخص ترین اگوه ها و ممتازترین الگوه ها را در فرهنگ اسلامی و دینی خود داریم و باید تلاش کنیم تا فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی به جای استفاده از فرهنگ های وارداتی در ابعاد فردی و اجتماعی جامعه تبیین شود.

مجتبوي تصريح كرد: ما فرهنگ غنی و اصیل ایرانی اسلامی خود را سال ها پیش از نیاکان خود به ارث برده ایم ولی متاسفانه این فرهنگ به درستی تبیین نمی شود و هجمه ای که غربی ها بر فرهنگ ما دارند برای بدست آوردن یک الگوی واحد جهانی و یک فرهنگ استاندارد جهانی منطبق با آموزه ها و ارزش های غربی در کل جهان است.

وي افزود: البته این به معنای این نیست که هر آنچه در فرهنگ غرب است مذموم بوده بلکه مسلمانان با زیرکی و با هوشی باید ویژگی های ممتاز فرهنگی غربی مانند نظم پذیری، قانون پذیری، وجدان کاری و آینده نگری را فرا بگیرند.

وي گفت: برخی از محصولات وارداتی با آموزه های دینی، ارزشی و اعتقادی ما سنخیت ندارد و از طریق ماهواره و اینترنت سعی در رسوخ به محیط های خانواده ما دارند.

وي ادامه داد: امروز باید با بیان برتری های دینی و فرهنگی خودمان با هجمه های فرهنگ غربی به مقابله بپردازیم و این وظیفه یک نهاد و یا یک قشر خاصی نیست بلکه تمامی مردم به عنوان یک مسلمان وقتی فرهنگ وارداتی غربی و یا حتی شرقی را در کشور مشاهده نمودند که با آموزه های اخلاقی، دینی و انسانی در ستیز است باید به مقابله با آن فرهنگ بپردازند.

مجتبوي اظهار داشت: علت محبوبت ماهواره برای این است که آنها برخی از ارزشها و خطوط قرمز اعتقادی مسلمانان را رعایت نمی کنند و نفس انسان گاهی اوقات به سمت پلیدی گرایش دارد ولی باید با استفاده از اندیشمندان، سخنرانان، اساتید حوزه و دانشگاه و بخصوص رسانه ها فرهنگ سازی های تأثیر گذار در مقابل این هجمه انجام گردد چراکه نفس انسان ذاتاً پاک و گرایش به پاکی دارد و اگر خطرات این همجه برای مردم بازگو گردد مردم نیز دربرابر هجمه های فرهنگی ایستادگی می کنند.

وي بيان داشت: انقلاب اسلامی ایران برخلاف بسیاری از انقلاب ها که جنبه اقتصادی و صنعتی داشت، جنبه فرهنگی دارد و حتی یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران رشد فرهنگ و معنویت در جامعه است.

مجتبوي در خصوص فرهنگ و تمدن اسلامی و راه مبارزه با فرهنگ های غربی اظهار داشت: فرهنگ به تعبیر رهبری به مثابه هوا می ماند و ما اگر خواسته باشیم در برابر هوای آلوده ایستادگی کنیم، بادی هوای پاک و هوای دل پذیری را ارائه دهیم تا مردم انتخاب کنند و امروز چاره ای جز مقابله فرهنگیاز طریق فرهنگ نیست.

وي افزود: فرهنگ مجموعه از دستاوردهای غیر مادی بشر است و شامل عقاید، باورها، آئین ها، رسومات و جشنها و آنچه به عنوان دستاورد غیر مادی بشر از آن یاد می شود که مهترینش دین و اخلاق می باشد و در مقوله فرهنگ جای دارد.

وي گفت: فرهنگ اسلامی و آموزه های فرهنگ اسلامی نشأت گرفته از قرآن و سنت پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) در حوزه های مختلف اجتماعی، ادبی، عرفای مذهبی، سیر و سلوک و سبک صحیح زندگی است.

وي افزود: زمانی که قران کریم نازل شد، پیامبر گرامی اسلام (ص) به عنوان عالی ترین انسانی که عهده دار تبیین، تبلیغ و عمل به تعالیم اسلام از سوی خداوند متعال معرفی شد.

مجتبوي گفت: در دوران پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) بر اساس آموزه های دینی و شیعی اهل بیت (ع) عهده دار این مهم شدند و رسالتشان همان رسالت پیامبر رحمت بود و در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) این مسئله خطیر بر عهده علما و اندیشمندان است که وظیفه تفسیر، تبیین و تشریح دین و مسائل فرهنگی را برعهده دارند.

وي افزود: مردم به دنبال افرادی هستند که به گفته ها و سیره پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت عمل کنند و در این خصوص حوزه های علمیه و نهاد روحانیت نقش برجسته ای در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری دارند.

وي ادامه داد: خانواده کوچکترین بنیاد اجتماعی در جامعه است و وراثت، تربیت و خانواده عناصر اصلی و تأثیرگذار بر فرهنگ و تربیت افراد هستند و در دین مبین اسلام هیچ بنیانی ارزشمندتر از خانواده بنیان گذاری نشده است.

مجتبوي گفت: هجمه های فراوانی که جهان غرب بر روی خانواده انجام داده و در حال انجام است بدیل این است که بسیاری از ارزش های اجتماعی، انسانی، دینی و اخلاقی در خانواده پایه ریزی، تقویت و نمونه سازی می شود و اگر در جامعه به این ها توجه شود، خروجی آن یک جامعه سالم می شود.

وي افزود: باید اصلاح و تربیت واقعی فرد از خانواده شروع شود چرا که خانواده نقش الگویی، مشوق و بازدارنده دارد.

وي گفت: والدینی که خودشان عامل باشند و به ارزش های دینی و اعتقادی باور داشته باشند قطع به یقین بر روی فرزندانشان هم اثر خواهد داشت و اینگونه است که در حوزه مسائل تربیتی نقش و جایگاه خانواده در ترویج فرهنگ اسلامی آشکار می شود.