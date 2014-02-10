به گزارش خبرنگار مهر، تصویب و اجرای اصل 44 قانون اساسی و تشویق شرکتهای خصوصی برای ورود به عرصه رقابت اقتصادی در کنار موسسات دولتی اصفهان در حالی پیاده شد که همچون اکثر برنامههای دولتی زیرساختهای لازم برای جذب سرمایهگذاران و سرمایهداران در این استان ایجاد نشد و همین مسئله امروزه اصفهان را به یک استان سرمایهگریز تبدیل کرده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت نیز با تائید گفته استاندار مبنی بر سرمایهگریزی استان اصفهان گفت: سخت گیری که در عرصه تولید در سطح استان با آن مواجهیم سبب شده که سرمایهداران فرار را بر قرار ترجیح دهند.
عبدالوهاب سهل آبادی بابیان این که عوامل مختلفی در اصفهان دست به دست هم دادند و یک فضای بستهای برای سرمایهداران ایجاد کردهاند و افزود: به عنوان مثال ارگانهای مثل محیط زیست، منابع طبیعی، وجود هوای آلوده و صنعت توریسم گرههایی است که باید باز شود.
سرمایهداران اصفهان در گودی رقابت استانها
به گزارش مهر البته تائیدیه رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت در حالی است که رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه نمیتوان به طور مطلق گفت که اصفهان یک استان سرمایهگریز است و اگر آن را بپذیریم از جنبههای مختلف قابل نقد و تحلیل است، ادامه داد: با توجه به اینکه اصفهان به عنوان قطب صنعتی کشور شناخته شده بیشتر سرمایهداران درخواست سرمایهگذاری در این حوزه را دارند که چون اشباع شده است امکان دادن مجوز بیشتر نیست.
مظفر انصاری با اشاره به اینکه اصفهان از بعد صنایع فولاد و برق ساختمانی اشباع شده و بیشتر سرمایهداران اصفهانی که به دیگر استانها پناه آوردند سرمایهداران این صنعت هستند و افزود: این در صورتی است که اصفهان از بعد صنایع غذایی، برق الکترونیک و صنایع تبدیلی نیاز به سرمایهگذاری کلان دارد.
وی با بیان اینکه هماکنون یک کمیتهای از نمایندههای ارگانهای مختلف در استانداری مستقر است که به محض درخواست یک سرمایهدار جلسهای برای بررسی جوانب کار برگزاری میشود، افزود: رویکرد استان برای سرمایهگذاری رویکرد به فناوریهای نوین و صنایع پاک است که هیچ گونه محدودیتی ندارد.
به گزارش مهر، سرمایهگریزی اصفهان در نظر خواهی از چند تن از مدیران صنعتی و اقتصادی اصفهان مورد تائید قرار گرفته است که در این بین خواسته شد با چند تن از سرمایهداران اصفهان که در یک دهه اخیر در این استان سرمایهگذاری کردند در خصوص مشکلات سرمایهداران به گفتگو بنشینیم که جز یک نفر در این سالها پیدا نکردیم.
مدیر مجموعه اقتصادی اصفهان سیتی سنتر که در چند سال اخیر نزدیک به 50 هزار شغل مستقیم و 100 هزار شغل غیر مستقیم در سطح استان ایجاد کرده است در ارتباط با مشکلات سرمایهگذاران در اصفهان میگوید: در حال حاضر ضوابط قانونی خوبی برای هیچ یک از سرمایهگذاران در مسیر توسعه اقتصادی اصفهان وجود ندارد یا اجرایی نمیشود.
مسعود صرامی به عنوان یکی از سرمایهگذاران کلان در یک دهه اخیر در اصفهان اظهار داشت: سرمایهگذاران در اصفهان زیر ذرهبین مردم و نهادهای دولتی هستند به طوری که عمده مشکلات سرمایهداران کارشکنیهای ادارههای مختلف سطح استان است.
داد سرمایهداران از کارشکنیهای نهادهای دولتی در اصفهان
مدیر مجموعه اقتصادی اصفهان سیتی سنتر ادامه داد: کارشناسی دقیقی که در ارتباط با سرمایهگریزی در سطح استان اصفهان انجام داده بودند مشخص کرد که نزدیک به 500 نفر از سرمایهداران اصفهانی سرمایههای خود را در چهار شهر مشهد، تبریز، شیراز و تهران سرمایهگذاری کردند.
وی افزود: این در حالی است که در یک دهه اخیر شاهد سرمایهگذاری هیچ یک از سرمایهداران دیگر شهرها در اصفهان نیستیم.
صرامی ابراز داشت: در بسیاری از مواقع شده است که مسئولان در حالی مانع پیشرفت کاری سرمایهداران و سرمایهگذاری در اصفهان میشوند که تنها ادله آنها بر اساس مسائل پوچ و شنیدههای آنها است و نه سند و مدرک.
وی گفت: عمده مشکل پیش روی سرمایهداران نبود فضای امن برای سرمایهگذاری است مسئلهای که در اصفهان بسیار شاهد آن هستیم.
وی گفت: با توجه به اینکه مجموعه سیتی سنتر در مکانی مستقر شده که عبور و مرور افرادی که وسیله نقلیه شخصی ندارند به سختی فراهم است برای این منظور برای تسهیل در عبور و مرور بازدید کنندگان از این مجموعه در خواست چند دستگاه اتوبوس را کردیم که هیچ همکاری از سوی نهاد مربوطه در این ارتباط نشد.
سیستم چرخشی اقتصادی در اصفهان وجود ندارد
صرامی بیان داشت: عدم وجود سیستم چرخشی اقتصادی در اصفهان و نبود حمایت از سرمایهداران خصوصی در حالی خود را نشان میدهد که با وجود اینکه پرداختهای مالیاتی مجموعه سیتی سنتراز زمان تاسیس تاکنون به موقع بوده است اما به هنگام درخواست وامهای اشتغالزایی بانکها هیچ کمکی در جهت حمایت از سرمایهدار و توسعه اقتصادی اصفهان نمیکنند.
وی با اشاره به اینکه مشکلات سد راه سرمایهداران در اصفهان تنها با همت مسئولان بالا دست استان قابل حل و رفع است، افزود: چهار نهاد دولتی از جمله شهرداری، استانداری، دانشگاه علوم پزشکی و نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان تاکنون استقبال خوبی از سرمایهداران کردهاند که جای تشکر دارد.
تشریفات اداری مانع جدی پیش روی سرمایهگذران خارجی در اصفهان است
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی استان اصفهان نیز گفت: راههای عریض و طویل دیوانسالاری برای سرمایهگذاران خارجی در اصفهان، این استان را به یک مرکز سرمایهگریز تبدیل کرده است.
زهرا اخوان نسب اظهار داشت: تشریفات اداری وقتگیر و بروکراسیهای اداری سخت و طویلی پیش روی بسیاری از سرمایهگذاران است که در بسیاری از مواقع سرمایهگذار داخلی را هم کلافه میکند، مانع جدی پیش روی سرمایهگذاران خارجی است.
وی اصلاح سیاستهای کلان، توسعه روابط تجاری، ایجاد ثبات و امنیت در سرمایهگذاری را از عوامل زمینهساز جذب سرمایه در استان نام برد و یادآور شد: در حال حاضر گمرک که مهره اصلی در حوزه اقتصاد و واردات و صادرات کالا را دارد نقاط ضعیف فراوانی در حوزه سرمایه دارد.
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