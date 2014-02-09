پیرزن تنها قربانی سرقت طلا

سرهنگ النقی پور، رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان غربی در این باره به خبرنگار مهر اظهار داشت: اایل بهمن کارآگاهان پلیس آگاهی در جریان قتل زن 60 ساله ای در شهرستان نقده قرار گرفتند. پس از حضور تیم جنایی در محل مشخص شد، مقتول قربانی سرقت طلاهایش شده است.

وی افزود: عاملان جنایت پس از خفه کردن زن 60 ساله طلاهای او را سرقت کرده و از محل فرار کرده بودند. پس از این جنایت تیمی از کارآگاهان پلیس تحقیقات برای کشف راز قتل را آغاز کردند.

سرهنگ النقی پور ادامه داد: ماموران با ردیابی های پلیسی و تحقیقات محل ردپای پسر 28 ساله ای را در این جنایت کشف کرده و او را دستگیر کردند. متهم در ابتدا منکر قتل شد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و گفت: می دانستیم مقتول طلای زیادی دارد به همین با همدستی دو تن از دوستانم وارد خانه شده و زن 60 ساله را خفه کردیم. بعد از سرقت طلاها نیز از محل فرار کردیم.

وی خاطر نشان کرد؛ با اعترافات متهم، ماموران دو همدست 27 و 21 ساله او را هم دستگیر کردند. متهمان در بازجویی ها به جرم خود اعتراف کرده و با تکمیل تحقیقات مقدماتی روانه زندان شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان غربی در پایان هشدار داد: پلیس بارها هشدار داده است شهروندان از تنها گذاشتن افراد سالخورده و کودکان در خانه خوداری کرده و هنگامی که در بیرون از خانه تردد دارید از نمایش طلا و پول خود خودداری کنید، اما بی توجهی به این هشدار باعث شده این حوادث تلخ همچنان تکرار شود.