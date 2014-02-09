291 طرح اشتغالزايي و توان افزايي در خرم آباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ايام الله دهه فجر با حضور فرماندار شهرستان خرم آباد، مديركل كميته امداد حضرت امام خميني(ره) لرستان و جمعي از مسئولين استان 20 واحد مسكن شهري و 291 طرح اشتغالزايي، توان افزايي و كارانگيزي به بهره برداري رسيد.

مرتضي ولي پوري فرماندار شهرستان خرم آباد در افتتاح اين پروژه ها در سخناني خدمات كميته امداد حضرت امام خميني(ره) در حوزه توانمندسازي، اشتغال، كارآفريني و تأمين مسكن مددجويان را مطلوب ارزيابي کرد.

وی اظهار داشت: براي خريد 20 واحد مسكن شهري و مسكن مهر مددجويان اين شهرستان مبلغ سه میلیارد ريال به صورت بلاعوض هزينه شده است.

ولي پوري یادآور شد: همچنين با هدف ايجاد كسب و كار و رونق اقتصادي در حوزه اشتغالزايي تعداد291 طرح در قالب خودكفايي، توان افزايي و كارانگيزي با اعتباري بالغ بر 10 ميليارد ريال به بهره برداري رسيد.