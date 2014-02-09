نیروی هوایی در اوج اقتدار قرار دارد/ استفاده از تکنولوژی روز در سیستم دفاع هوایی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خلبان حمید مصطفوی با اشاره به دستاوردها و تجهیزات نیروی هوایی کشور، اظهارداشت: امروز نیروهای هوایی کشور به تکنولوژی روز مجهز شده و تمام فضای آسمان کشور را تحت کنترل دارند.

وی با اشاره به اینکه پایگاه هوایی خراسان جنوبی نیز تمام تحرکات هوایی کشورهای همسایه در شرق کشور را تحت کنترل دارند، افزود: نیروی هوایی مقتدرانه در برابر دشمنان ایستاده و اجازه تصرف خاک ایران را به دشمنان نمی دهد.

فرمانده پایگاه هوایی شهید سرلشگر خلبان حسینی خور با تاکید بر اینکه بیعت نیروی هوایی با امامت و ولایت در پیوستن به انقلاب اسلامی، پیمانی ناگسستنی است،افزود: نیروی هوایی از جمله نیروهایی است که در همان روزهای آغاز انقلاب در پیوستن به ملت و اطاعت از امام راحل، افتخاری بزرگ برای ایران خلق کردند.

وی با بیان اینکه برگ زرین و سند افتخار نیروی هوایی در 19 بهمن رقم خورده است، عنوان کرد: در این روز همافران نیروی هوایی که ارزشهای اسلامی را باور داشتند با لباس فرم خود به اقامتگاه امام خمینی(ره) رفتند و به رهبر خود ادای احترام کردند.

سرهنگ مصطفوی با اشاره به گرامیداشت یاد و خاطره خلبانان شهید انقلاب اسلامی بویژه دو خلبان جاوید الاثر نیروی هوایی استان، گفت: این خلبانان با پرواز در آسمان ها، نام ایران را جاودانه کردند.

وی یادآور شد: نیروی هوایی در شرق کشور تلاش می کند سهمی در تامین امنیت و فضای آسمانی کشور داشته باشد.