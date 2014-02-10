سرمایه اجتماعی مهم ترین عامل پیروزی انقلاب اسلامی بود

حجت الاسلام سید علی اکبر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، سالروز بزرگداشت انقلاب اسلامی ایران را فرصتی برای بازخوانی انقلاب، عوامل پیروزی و دستاوردهای آن عنوان کرد و گفت: مهمترین سرمایه انقلاب اسلامی ایران و عامل اصلی پیروزی آن، سرمایه اجتماعی است. این موضوع امروزه بیش از پیش در علوم اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است و روابط همدلانه نهادهای اجتماعی و داشتن هدف مشترک، امید و اعتماد متقابل و فراگیر در جامعه مولفه های اصلی این سرمایه های اجتماعی هستند.

وی کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران موضوع سرمایه اجتماعی و نقش آن در ایجاد نشاط و عزت نظام سیاسی مورد توجه صاحب نظران علوم اجتماعی قرار گرفت و اندیشمندان را بر آن داشت تا در تبیین جایگاه و نقش آن تأکیدی بیشتری داشته باشند. در معنایی ساده و فهم پذیر می‌توان گفت: پیروزی، قوام و ماندگاری انقلاب اسلامی ایران، مرهون بکارگیری سرمایه‌های اجتماعی در بالاترین سطح ممکن بود.

استاد حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به عوامل پیروزی از منظر امام خمینی(ره) اظهار داشت: خاستگاه این سرمایه عظیم اجتماعی و عوامل شکل گیری آن فراوان است که برخی از آنها در سخنان امام خمینی(ره)، معمار بزرگ انقلاب بر آن تأکید شده است.

وی افزود: مهم ترین عامل پیروزی انقلاب، قیام برای خدا بود. این هدف مشترک و فراگیری بود که موجب پیروزی انقلاب و ماندگاری آن شد. امام در سخنان خود بیش از هر چیز بر عنصر الهی بودن انقلاب تاکید می کردند.

اعتقاد و باورداشت به وجود مقدس ولی عصر(عج)

مدیر گروه تفسیر و ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ادامه داد: دومین عامل موفقیت پیروزی انقلاب از منظر رهبر کبیر انقلاب اسلامی، اعتقاد و باورداشت به وجود مقدس ولی عصر(عج) است. مردم با این نیت انقلاب را آغاز کردند که پرچم نهضت را به دستان مبارک امام زمان یعنی صاحب اصلی انقلاب برسانند.

حجت الاسلام حسینی اظهار داشت: پشتیبانی امام عصر و نقش شگفت آن حضرت در حمایت مادی و معنوی شیعیان و حمایت از انقلاب اسلامی ایران، از مولفه های اصلی اندیشه تشیع به حساب می آیند. در پرتوی این هدف مقدس و متعالی انقلاب جان می گرفت و شور امید را فراروی مردم انقلابی قرار می داد و نقشی موثر در روابط همدلانه و وحدت داشت.

وی در ادامه تصریح کرد: جایگاه و پایگاه قدسی رهبری امام خمینی(ره) را باید از دیگر عوامل شکل گیری این سرمایه اجتماعی دانست. ملت ایران و بسیاری از آزادگان جهان، امام خمینی را تجلی رحمت خدا می دانستند. و رهنمودهای او را برگی از دفتر وحی الهی و برگفته از آموزه های قرآنی به حساب می آوردند. این موضوع، فرمانبری و تسلیم در برابر دستورات رهبری را که از ضرورت های مدیریت به ویژه در دوران بحران و انقلاب بود تضمین می کرد. تا آنجا که مردم به دستور امام (ره) با وجود حکومت نظامی به خیابان ها آمدند.

مدیر گروه تفسیر و ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تاکید کرد: یکی دیگر از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران مردمی بودن رهبری انقلاب است. رهبر انقلاب فردی از میان توده های متوسط جامعه بود و نه از گروه و حزبی خاص یا طبقه مرفه و بی درد. رهبر فقید انقلاب به قدری در همزیستی و هم ترازی با مردم تاکید داشتند که در دوران تبعید در گرمای طاقت فرسای شهر نجف وقتی خواستند برای کاهش گرما، کولری را در منزل ایشان نصب کنند، مانع از این کار شدند و فرمودند در صورتی می پذیرم که تمام مردم ایران از این امکانات بهره مند باشند! این ویژگی های مردمی امام است که موجب وحدت و همدلی و اعتماد میان مردم و رهبری شد و این سرمایه عظیم اجتماعی را فراهم می ساخت.

ستم ستیزی و فساد گریزی انقلاب

حسینی بیان کرد: نکته مهم دیگر در پیروزی انقلاب ستم ستیزی و فساد گریزی انقلاب بود. این ویژگی از اهداف محوری انقلاب بود؛ و از مفاهیم کلیدی اندیشه تشیع به حساب می آید، که با نهضت اباعبدالله(ع) پیوند می خورد. بر اساس باور رایج ملت انقلابی ایران قیام امام و انقلاب اسلامی ایران ادامه نهضت امام حسین (ع) است.

وی ادامه داد: اراده و استقامت اسطوره ای و شگفت ملت بزرگ ایران یکی دیگر از مولفه های پیروزی انقلاب و راز تداوم و ماندگاری آن است. با وجود کمبود امکانات اولیه، با تمام وجود مقاومت داشتند و نگرانی معیشت و کاستی های زندگی روزمره آنان را از اهداف متعالی غافل نمی ساخت. مقاومت مردم انقلابی ایران مصداق بارز برخی آیات قرآن بودند: « إِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتي‏ كُنْتُمْ تُوعَدُون‏» (فصلت/30) آنان با اتکا به آموزه های قرآنی، و با ایمان قلبی، تا پای جان ثابت در مسیر اعتلای باورهای استقامت کردند.

مدیر گروه تفسیر و ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: باورداشت به امدادهای غیبی که از اصول اندیشه اسلامی و تشیع است و از شعارهای اصلی رهبر کبیر انقلاب بود، از دیگر عوامل پیروزی بخش و عوامل وحدت آفرین بود.

حجت الاسلام حسینی عنوان کرد: تعیینات الهی، تکلیف مداری، ایمان قوی و شفافیت هدف را باید برخی دیگر از عوامل پیروزی انقلاب دانست.

وی بیان کرد: ابتذال و افتضاح حکومت پهلوی به ویژه در سالهای پایانی، در این خیزیش فراگیر مردم ایران، نقشی انکار ناپذیر داشت و همین موضوع انگیزه مردم را برای تحول نظام سیاسی افزایش می داد و موجب محبوبیت و ایمان بیشتر به رهبری انقلاب می شد.

حسینی ادامه داد:‌ عوامل یاد شده موجب شده تا پس از گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب و خصومت بی وفقه دشمنان انقلاب امت مسلمان ایران با سرافرازی راه خود را ادامه دهد و در جهانی مبتنی بر اندیشه های لیبرالیسم و سکولاریسم از حکومت دینی سخن بگوید و مدلی متفاوت از مدیریت سیاسی را، سازگار با دین و فطرت انسان‌ها ارائه دهد. مدیریتی که بر آموزه‌های دینی استوار است و از آسمان و وحی الهام گرفته است.