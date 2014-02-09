6 کشتی گیر کرمانشاهی به اردوی تیم های ملی دعوت شدند

منصور کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فرزاد کولیوند و رضا افضلی دو کشتی گیر کرمانشاهی هستند که به اردوی مشترک جوانان و بزرگسالان کشورمان دعوت شده اند.

وی افزود: کولیوند کشتی گیر وزن 65 کیلوگرم و افضلی نیز کشتی گیر وزن 65 کیلوگرم کشورمان هستند که پس از درخشش در جام جهان پهلوان تختی به اردوی تیم ملی که از امروز (20 بهمن) در خانه شماره یک کشتی آغاز می شود، دعوت شده اند.

کیانی با بیان اینکه این اردو تا دوم اسفند ماه ادامه خواهد داشت از امکان معرفی یک مربی به اردوی تیم ملی از سوی هیات کشتی کرمانشاه خبر داد.

وی یادآور شد: تیم های آزاد جوانان و بزرگسالان کشورمان خود را برای حضور در جام یاشار دوغو ترکیه در روزهای (26 و 27 بهمن) و رقابت های جام جهانی کشتی آزاد در روزهای (24 و 25 اسفند) در لس آنجلس آمریکا آماده می کنند.

دبیر هیات کشتی کرمانشاه در ادامه خاطرنشان کرد: چهار کشتی گیر جوان کرمانشاهی نیز به دور جدید اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان دعوت شده اند.

کیانی خاطرنشان کرد: علی همتی در 50 کیلوگرم، بهروز هدایت در 74 کیلو، وحید نامداری در 84 کیلو و سجاد منوچهری در 120 کیلوگرم کشتی گیران کرمانشاهی دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان هستند.

وی افزود: اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران از 25 بهمن در خانه شماره دو کشتی آغاز و تا روز ششم اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

