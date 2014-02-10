به گزارش خبرنگار مهر، علی زمانی عصمتی فیلمساز جوانی است که بیشتر در زمینه ساخت فیلم‌های کوتاه داستانی فعالیت می‌کند. وی بیش از چهار سال پیش فیلم سینمایی «اوریون» را کارگردانی کرده بود که با حضور در فستیوالهای معتبر، موفق به دریافت جوایزی از جمله ندر جشنواره کارلووی واری شد.

زمانی عصمتی امسال با فیلم سینمایی «شیفتگی» در سی و دومین جشنواره فیلم فجر در بخش سودای سیمرغ حضور دارد. این اثر سینمایی داستان زنی به نام حاجی شاه است که سالهاست وجه زنانه خود را فراموش کرده و هیبتی مردانه به خود گرفته است؛ مشکلی که در ادامه داستان برای این زن و خواهرزاده عقب مانده‌اش پیش می‌آید باعث بروز اتفاقاتی برای آنها می‌شود.

رویا تیموریان در این فیلم سینمایی در نقش حاجی شاه به ایفای نقش پرداخته است. در عکس هایی که از فیلم منتشر شده گریم متفاوت تیموریان که با سری تراشیده و در لباس های مردانه ظاهر شده است بیشتر از هرچیز مخاطب را برای دیدن «شیفتگی» ترغیب می کند. رویا تیموریان برای بازی در این نقش نامزد دریافت سیمرغ شده است.

با علی زمانی عصمتی درباره چگونگی ساخت این اثر سینمایی و مشکلات مالی و محدودیت زمانی که در تولید این کار داشته و باعث شده که علاوه بر کارگردانی به عنوان تهیه کننده، سرمایه گذار، فیلمبردار و تدوینگر هم در فیلم حضور داشته باشد و همچنین بازیگران این فیلم سینمایی گفتگویی انجام دادیم.

این کارگردان درباره ساخت فیلم سینمایی «شیفتگی» که در آخرین روز از جشنواره بین المللی فیلم فجر ساعت 19 در برج میلاد برای اهالی رسانه به نمایش در می آید به خبرنگار مهر گفت: به هر حال هر هنرمندی در طول دوره فعالیش با آثاری که می سازد نوع دیدگاه و دغدغه هایش را مشخص می کند. علاقه من به مسائل اجتماعی باعث شده چه در زمانی که فیلم کوتاه می ساختم و چه زمانی که تصمیم گرفتم اولین فیلم سینمایی بلندم را کلید بزنم به سمت سینمای داستانی گرایش داشته باشم. حتی در فیلم های کوتاه داستانی که قبلا ساخته ام جنبه های رئالیستی و مستندنمایی دیده می شود.

وی درباره انتخاب زنی که وجه زنانه خود را به خاطر شرایط اجتماعی که در آن قرار گرفته، فراموش کرده است به عنوان مضمون اصلی فیلم «شیفتگی» توضیح داد: شخصیت حاجی شاه در این فیلم برگرفته از یک شخصیت واقعی است که من در دوران نوجوانی با او آشنایی داشتم. این زن در محله قدیمی که من در آن زندگی می کردم همسایه ما بود.

زمانی عصمتی تاکید کرد: البته فقط ظاهر این شخصیت فیلم از واقعیت می آید چون من این زن را از خاطرات کودکی ام وارد داستانی تخیلی کردم. البته برای حضور زنی مردنما در فیلم جسارت به خرج دادم و قیمت گرانی هم برایش پرداختم و در حال حاضر به معنای واقعی خسته ام.

این کارگردان درباره علاقه اش به قصه گویی گفت: من یک داستان نویسم و ادعا می کنم که داستان نویس کار بلدی هم هستم. از دوران نوجوانی به نوشتن داستان علاقه داشتم و اصلا از داستان نویسی وارد سینما شدم. در سن 18 سالگی رمانی 3 جلدی نوشتم که البته هرگز چاپ نشد. بنابراین فضای داستانی همیشه در آثارم پررنگ بوده است. البته مسائلی که در فیلم مطرح می شوند ریشه در واقعیت ندارند و همگی برگرفته از تخیل هستند.

زمانی عصمتی ادامه داد: معمولا در سینمای ایران شاهد دو دسته از آثار هستیم یا فیلم های هنری که کمتر داستان پردازی می کنند یا آثار موسوم به سینمای بدنه که بازهم جنبه های داستان‌گویی را کمتر مورد توجه قرار می دهند و تاکیدشان بیشتر بر روابط بین شخصیت‌ها است. اما من تلاش کردم در فیلم «شیفتگی» در فضایی کاملا رئالیستی داستانی را روایت کنم. من در آثار گذشته ام نیز همیشه به دنبال روایت داستان در فضایی مستند و رئالیستی بودم.

وی درباره نگارش فیلمنامه «شیفتگی» توضیح داد: فیلمنامه این فیلم سینمایی سیزده بار از صفر تا صد نوشته شد و تغییراتی اساسی در آن صورت گرفت. در واقع من فیلمنامه سیزدهم را ساختم. فیلمنامه اولیه «شیفتگی» را 4 سال قبل ثبت کردم اما در آن زمان شرایط ساختش فراهم نشد اما به هر حال خوشحالم که در نهایت شرایط تولید این فیلم سینمایی فراهم شد.

وی درباره انتخاب رویا تیموریان برای بازی در نقش حاجی شاه یادآور شد: یکی از دلایلی که خانم تیموریان برای بازی در این فیلم انتخاب شدند به خاطر فیزیک و نوع بیانشان بود. احساس می کردم که وی تنها کسی است که می تواند به این نقش نزدیک شود. رویا تیموریان بازیگر بسیار خوبی است حتی خوبتر از چیزی که من ابتدا تصورش را می کردم. دغدغه و احساس مسئولیتی که این هنرمند نسبت به کارش و این فیلم داشت برایم بسیار با ارزش است. تیموریان به فیلمنامه اعتماد کامل داشت و بیشتر از جوان های فیلم روی کار تمرکز می کرد.

کارگردان فیلم «اوریون» درباره دیگر بازیگران فیلم گفت: شانس با من یار بود که توانستم از گروه بازیگران به این خوبی در «شیفتگی» بهره ببرم. افسانه چهره آزاد بازیگری غریزی و فوق العاده است که معتقدم تا کنون فضا برای بروز استعدادش فراهم نشده است. لیلا زارع هم بازیگر با استعدادی است که تا به حال نتوانسته به حقش برسد، او یکی از بازیگران حرفه ای سینمای ایران است.

کارگردان «کوچه های باریک» با اشاره به اینکه در این فیلم سینمایی همزمان 5 مسئولیت را بر عهده داشته است، متذکر شد: در «شیفتگی» علاوه بر نویسندگی و کارگردانی، تهیه کنندگی، تدوین و فیلمبرداری فیلم را هم بر عهده داشتم که کار بسیار سخت و طاقت فرسایی بود. رسیدگی به همه امورات فیلم واقعا آدم را از پا در می آورد حتی هزینه تولید فیلم هم تا ریال آخر بر عهده خودم بود. فیلمبرداری کار را هم به کمک دو نفر از دوستان کاربلدم که همیشه همراهم هستند انجام دادم. علاوه بر این مسئولیت ها وظیفه تصحیح رنگ فیلم هم بر عهده خودم بود.

عصمتی زمانی ادامه داد: من نه علاقه به بر عهده گرفتن همه مسئولیتهای فیلمم دارم و نه خودم را کارگردان مولفی می دانم تنها دلیل این کار بودجه اندکی بود که برای ساخت فیلم در اختیار داشتم. ناچار شدم همه مسئولیت ها را خودم بر عهده بگیرم. فیلمبرداری این فیلم تا سه روز مانده به آغاز جشنواره هنوز تمام نشده بود بنابراین برای رساندن فیلم مجبور بودم خودم تدوین آن را هم بر عهده بگیرم.

وی در پایان صحبتهایش یادآور شد: در نهایت امیدوارم مخاطبان هم کارم را ببینند و تحلیل کنند. به دلیل فشردگی کار، ما فرصت زیادی برای معرفی و تبلیغ فیلم نداشتیم اما معتقدم «شیفتگی» قابلیت جذب مخاطب را دارد و به همین دلیل به شکل دهان به دهان برایش تبلیغ خواهد شد و تماشاگران خودش را پیدا خواهد کرد.

در «شیفتگی» بازیگرانی همچون رویا تیموریان، افسانه چهره آزاد، لیلا زارع ، سحر عبدالهی، بهداد رویان، هومن اشکبوس، مهسا ظریف، شایان ترابیان، مرتضی نسیم سبحان ، لیلا بارگاهی، مجتبی لاله زاری، امیر جلالی، امیر زمانی، محسن عالم زاده، جمیله ستوده نیا، مهری زمانی و... حضور دارند.

این فیلم سینمایی دوشنبه 21 بهمن ماه برای اهالی رسانه در سالن همایش های برج میلاد به نمایش درمی‌آید.