جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نوبت عصر آغاز شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بیست و چهارمین جلسه بررسی بودجه در صحن علنی مجلس دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور 152 نماینده آغاز شد.

نمایندگان در نوبت عصر به ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور و پیشنهادات مطرح شده خواهند پرداخت.

در نوبت صبح نیز بررسی پیشنهادات کمیسیون های مختلف در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که تنها 2 پیشنهاد از 2 کمیسیون اصل نود و کشاورزی، آب و منابع طبیعی به تصویب رسید.

قرار است در جلسه عصر امروز ماده واحده تنظیم شده از سوی کمیسیون تلفیق بودجه در صحن علنی به بررسی نهایی برسد.