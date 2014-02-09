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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۴۲

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نوبت عصر آغاز شد

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نوبت عصر آغاز شد

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به منظور ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بیست و چهارمین جلسه بررسی بودجه در صحن علنی مجلس دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور 152 نماینده آغاز شد.

نمایندگان در نوبت عصر به ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور و پیشنهادات مطرح شده خواهند پرداخت.

در نوبت صبح نیز بررسی پیشنهادات کمیسیون های مختلف در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که تنها 2 پیشنهاد از 2 کمیسیون اصل نود و کشاورزی، آب و منابع طبیعی به تصویب رسید.

قرار است در جلسه عصر امروز ماده واحده تنظیم شده از سوی کمیسیون تلفیق بودجه در صحن علنی به بررسی نهایی برسد.

 

کد مطلب 2232786

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