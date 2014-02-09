کردستان ظرفيت هاي لازم براي توسعه ورزش های رزمی را در اختيار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صیاد حیدری ظهر یکشنبه در مجمع انتخابات هئیت ووشو کردستان اظهار داشت: ووشو کاران کردستان همیشه در عرصه های ملی و بین المللی حرفی برای گفتن داشته اند و اين مهم نشان دهنده جايگاه استان كردستان در رشته ووشو در كشور است.

وی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر ووشو کردستان در حالت رکود قرار گرفته است، افزود: دلیل این رکود نبود همدلی و اتحاد در این رشته ورزشي است و انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب این مشکلات از هئیت ووشو استان كردستان حذف شود.

دبیر فدراسیون ووشو بیان کرد: استفاده از تجربیات پیشکسوتان و افراد توانمند در هئیت توسعه این رشته ورزشی را در استان به دنبال دارد و به همين دليل انتظار مي رود كه در برنامه هاي آينده هيئت از تمامي ظرفيت ها و توانمندي هاي استان كردستان به شكل بهتري بهره برداري شود.

حیدری در بخش ديگري از سخنان خود در اين جلسه یادآور شد: ورزشکاران کردستانی پتانسیل هایی خوبی را دارند و وجود بانوان توانمند در این رشته ورزشی می تواند زمینه توسعه و گسترش ورزش استان را فراهم کند.

وی با اشاره به این مطلب که ووشو تا هفت سال پیش در ردیف 37 فدراسیون هاي كشور قرار داشت، ادامه داد: به ياری خداوند و همدلی تمامی ورزشکاران این رشته ورزشی در حال حاضر جایگاه سوم را به خود اختصاص داده و این نشان از توانمندی های ورزشکاران ووشو است.

دبیر فدراسیون ووشو گفت: بازی های ورزشی و رزمی جهانی، المپیک سالنی کشور، بازی ها ی اسلامی و مسابقات آسیایی در رده سنی بزگسالان و جوانان در سال جاری از جمله پنج رویداد مهم ووشو در سال جاری بود که ورزشکاران در مقاطع مختلف 11 مدال طلا را در اين مسابقات کسب کردند.

حیدری اظهار داشت: خوشبختانه شرایط ووشو در کشور بسیار مطلوب است و استان کردستان پتانسیل های لام را برای رسیدن دوباره به شرایط مطلوب دارد و انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب زمینه برای درخشش ورزشکاران کردستانی در عرصه های ملی و بین المللی فراهم شود.

وی افزود: در حال حاضر 55 هزار نفر جمعیت ورزشکاران کشور در رشته ووشو است و باید با برنامه ریزی مناسب زمینه برای جذب ورزشکاران مستعد در این رشته ورزشی فراهم شود چرا كه ووشو جذابت هاي خوبي دارد و مي توان با برنامه ريزي جوانان را به سمت و سوي آن سوق داد.

دبیر فدراسیون ووشو بیان کرد: استفاده از ظرفیت های آموزش و پرورش و استعداد یابی ها در مناطق کم توسعه یافته می تواند زمینه را برای توسعه این رشته ای ورزشی فراهم کند و به همين دليل فدراسيون در اين بخش برنامه ريزي هاي ويژه اي را در دستور كار قرار داده است.

گفتنی است در مجمع انتخابات هئیت ووشو كه با حضور اعضا برگزار شد، "جلال اصغری" تنها كانديداي پست رياست به مدت چهار سال سکان دار هئیت استان كردستان شد.