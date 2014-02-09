به گزارش خبرنگار مهر، همانند دیدار مرحله قبل با پرسپولیس بهزیستی تهران مسئولان باشگاه ماهان تندیس قم با کسب هدف جذب تماشاگران فوتسال دوست قمی به سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به منظور حمایت از این تیم در مصاف خانگی با کسب شاهین کرمانشاه تماشای این بازی را رایگان اعلام کردند.



بدین ترتیب فوتسال دوستان قمی می توانند مسابقه تیم های فوتسال ماهان تندیس قم و شاهین کرمانشاه از مرحله چهارم رقابت های جام حذفی فوتسال باشگاه های کشور را از ساعت 15:30 دقیقه عصر دوشنبه بیست و یکم بهمن ماه به صورت رایگان در سالن شهید حیدریان قم تماشا کنند.



این در حالی است که تیم فوتسال ماهان تندیس قم در صورت کسب برتری در دیدار خانگی مرحله چهارم از بازی های نخستین دوره جام حذفی فوتسال باشگاه های کشور این شانس را دارد که به مرحله پنجم رفته و یک گام به قهرمانی در اولین دوره این بازی ها نزدیک تر شود.



صرف نظر از دیداری که دوشنبه این هفته ماهان تندیس قم در مقابل شاهین کرمانشاه از بازی های جام حذفی فوتسال باشگاه های کشور پیش رو دارد، این تیم باید در بیست و یکمین هفته از دیدارهای پانزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر قهرمانی فوتسال باشگاه های کشور، عصر جمعه هفته جاری در بازی داخل خانه برابر تیم فوتسال پتروشیمی ماهشهر به میدان برود.



تیم فوتسال ماهان تندیس قم در لیگ برتر باشگاه‌های کشور هم اکنون با کسب 28 امتیاز جایگاه هفتم را در اختیار دارد و دقیقا 15 امتیاز از تیم سیزدهم یعنی پتروشیمی ماهشهر بیشتر دارد و در صورت برتری برابر رقیب و توقف علم و ادب مشهد در هفته بیستم، ماهانی ها این شانس را نیز دارند که در ادامه روند رو به رشد خود بار دیگر یک پله در جدول لیگ برتر صعود کنند.



فوتسالیست های ماهان تندیس قم در فصل جاری مسابقات لیگ دسته برتر باشگاه‌های کشور پر فراز و نشیب ظاهر شده اند زیرا در مقطعی از فصل بالانشین و یکی از مدعیان لیگ برتر در جمع بالانشین ها بودند و مقطعی هم در نیمه دوم حضور داشتند اما آرام آرام به سمت بالای جدول پیش می روند.



ماهان تندیس قم هفتمین تیم جدول رده بندی در بین 14 تیم حاضر در رقابت‌های فصل جاری لیگ دسته برتر فوتسال باشگاه‌های کشور به شمار می‌رود اما این تیم امیدوار است که برای چهارمین هفته در نیم فصل دوم لیگ پانزدهم فوتسال باشگاه های برتر کشور بتواند با کسب 3 امتیاز از میدان خارج شده و به روند صعودی خود تداوم ببخشد.



ماهان تندیس قم با کسب محسن حسن زاده از هفته یازدهم لیگ برتر تا کنون 3 باخت، 4 پیروزی و 3 تساوی در کارنامه دارد و در مجموع از زمان حضور این مربی در راس کادر فنی خود از 30 امتیاز توزیع شده، 15 امتیاز کسب کرده و 15 امتیاز را از دست داده است.



بر اساس برنامه سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال دیدار تیم های فوتسال ماهان تندیس قم و پتروشیمی ماهشهر از هفته بیست و یکم مسابقات پانزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 16 عصر جمعه بیست و پنجم بهمن ماه در سالن شهید حیدریان قم برگزار می شود.