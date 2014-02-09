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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۳۳

افتتاح 200 تخت مراقبتهای ویژه بیمارستانی با 100 میلیارد تومان هزینه

افتتاح 200 تخت مراقبتهای ویژه بیمارستانی با 100 میلیارد تومان هزینه

رئیس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت از افتتاح همزمان 200 تخت مراقبتهای ویژه در 40 بیمارستان کشور با هزینه 100 میلیارد تومان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس رضایی افزود: در مراسمی که در بیمارستان شهید رجایی شیراز برگزار شد دکتر محمد حاجی آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت همزمان با افتتاح بخش ترومای این بیمارستان از طریق ویدئو کنفرانس 200 تخت مراقبت ویژه را در 40 بیمارستان تحت پوشش 26 دانشگاه علوم پزشکی کشور افتتاح کرد.

وی ادامه داد: این تختها بیشتر در بیمارستانهای پذیرش دهنده مصدومان افتتاح شده است.

رضایی از راه اندازی 125 تخت مراقبت ویژه طی روزهای آینده در سایر بیمارستانهای کشور خبر داد و گفت: براساس اعلام معاونت درمان، افتتاح این تختها علاوه بر کوتاه کردن نوبت انتظار ICU و کاهش شیفت بیمار نیازمند تخت ویژه از بخش دولتی به بخش خصوصی، باعث افزایش رضایتمندی و کاهش هزینه ها از جیب مردم خواهد شد.

وی بیان داشت: راه اندازی هر تخت ویژه 500 میلیون تومان هزینه در بر داشته و در مجموع برای راه اندازی این 200 تخت 100 میلیارد تومان هزینه شد است.

کد مطلب 2232798

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