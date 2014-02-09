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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۳۹

آیت‌الله نوری‌همدانی:

آمریکا با تهدید راه به جایی نمی‌برد

آمریکا با تهدید راه به جایی نمی‌برد

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان با بیان اینکه مسلمانان باید مقابل زورگویان و متجاوزان بیدار و هوشیار باشند گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی به دیگر کشورها فشار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می‌آورند که نباید انرژی هسته‌ای داشته باشید، ولی آنها بدانند که با تهدید و ارعاب راه به جایی نخواهند برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی حسین نوری‌همدانی، پیش از ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از شیعیان هندوستان، باگرامی‌داشت ایام دهه فجر، انقلاب اسلامی را ادامه رسالت انبیا الهی دانست‌ و گفت: مردم انقلابی ایران با اتحاد و هوشیاری، سلطنت چندین ساله ظلم را در هم پیچیدند؛ بنابراین هیچ انقلابی بدون حمایت مردم پیروز نخواهد شد.

وی به بیداری مردم جهان در برابر استکبار جهانی اشاره کرد و یادآور شد: آمریکا و سلطه گران جهانی سعی دارند اجازه شکل گیری هیچ انقلابی را در منطقه ندهند و مسلمانان باید در مقابل زورگویان و متجاوزان بیدار و هوشیار باشند.

استاد برجسته حوزه با بیان این‌که ما دو نوع جنگ نرم و سخت داریم، ادامه داد: امروزه آمریکا و صهیونیسم جهانی با داشتن زرادخانه های هسته‌ای، به ملت‌های دیگر از نظر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فشار می‌آورند که شما نباید انرژی هسته‌ای داشته باشید، حتی به ما می‌گویند "موشک هم نباید داشته باشید"!؛ البته آنها بدانند که با تهدید و ارعاب راه به جایی نخواهند برد.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به فشارهای آمریکا علیه ملت ایران، ابراز داشت: آمریکایی ها بر خلاف قوانین و توافقات بین المللی، به کشورهای همچون هند و ... فشار می‌آورند که نباید با ایران رابطه اقتصادی و فرهنگی داشته باشید و می‌خواهند همه کشورها زیر سلطه استکبار باقی بمانند.

این مرجع تقلید با بیان این‌که حق گرفتنی است و حق آزادی و استقلال در اسلام بیان شده و قرآن کریم هم به آن اشاره کرده است، افزود: برای گرفتن حق و آزادی باید مبارزه، جهاد و تلاش کرد و برای حفظ اسلام، شهادت و جهاد لازم است.

به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت‌الله نوری‌همدانی در پاسخ به این سئوال شیعیان هند مبنی بر این که وظیفه ما چیست؟ تاکید کرد: شما باید مانند عمار، یاسر و مقداد عمل کنید که در مقابل ظلم و ستم سکوت نکرده و تلاش کردند مردم را بیدار و هوشیار کنند.

 

کد مطلب 2232801

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