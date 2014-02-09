به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی حسین نوری‌همدانی، پیش از ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از شیعیان هندوستان، باگرامی‌داشت ایام دهه فجر، انقلاب اسلامی را ادامه رسالت انبیا الهی دانست‌ و گفت: مردم انقلابی ایران با اتحاد و هوشیاری، سلطنت چندین ساله ظلم را در هم پیچیدند؛ بنابراین هیچ انقلابی بدون حمایت مردم پیروز نخواهد شد.

وی به بیداری مردم جهان در برابر استکبار جهانی اشاره کرد و یادآور شد: آمریکا و سلطه گران جهانی سعی دارند اجازه شکل گیری هیچ انقلابی را در منطقه ندهند و مسلمانان باید در مقابل زورگویان و متجاوزان بیدار و هوشیار باشند.

استاد برجسته حوزه با بیان این‌که ما دو نوع جنگ نرم و سخت داریم، ادامه داد: امروزه آمریکا و صهیونیسم جهانی با داشتن زرادخانه های هسته‌ای، به ملت‌های دیگر از نظر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فشار می‌آورند که شما نباید انرژی هسته‌ای داشته باشید، حتی به ما می‌گویند "موشک هم نباید داشته باشید"!؛ البته آنها بدانند که با تهدید و ارعاب راه به جایی نخواهند برد.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به فشارهای آمریکا علیه ملت ایران، ابراز داشت: آمریکایی ها بر خلاف قوانین و توافقات بین المللی، به کشورهای همچون هند و ... فشار می‌آورند که نباید با ایران رابطه اقتصادی و فرهنگی داشته باشید و می‌خواهند همه کشورها زیر سلطه استکبار باقی بمانند.

این مرجع تقلید با بیان این‌که حق گرفتنی است و حق آزادی و استقلال در اسلام بیان شده و قرآن کریم هم به آن اشاره کرده است، افزود: برای گرفتن حق و آزادی باید مبارزه، جهاد و تلاش کرد و برای حفظ اسلام، شهادت و جهاد لازم است.

به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت‌الله نوری‌همدانی در پاسخ به این سئوال شیعیان هند مبنی بر این که وظیفه ما چیست؟ تاکید کرد: شما باید مانند عمار، یاسر و مقداد عمل کنید که در مقابل ظلم و ستم سکوت نکرده و تلاش کردند مردم را بیدار و هوشیار کنند.