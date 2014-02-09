تقویت و توسعه زیر ساخت هاي ارتباطي در کردستان اولویت کاری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی ظهر یکشنبه در آیین بهره برداری همزمان از طرح ارتباط 759 روستای محروم کشور که به صورت ویدئو کنفرانس در شرکت مخابرات کردستان انجام شد، اظهار داشت: بسیاری از استان ها پتانسیل های خوبی دارد و به همين دليل بايد با برنامه ریزی مناسب و فراهم کردن زیر ساخت ها به سوی توسعه یافتگی سوق داده شوند.

وی افزود: اتصال روستاهای بزرگ، پرجمعیت و استراتژیک کردستان به شبکه ارتباطی ضروری است و انتظار می رود با اختصاص اعتبارات مناسب در آینده نزدیک شاهد اجرایی این طرح در سراسر استان باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: تقویت و توسعه شبکه تلفن همراه در روستاهای کردستان ضروری است و دولت بر احداث شبکه تلفن در روستاها و جاده های مواصلاتی تاکید ویژه دارد.

واعظی با بیان این مطلب که در توسعه یافتگی استان ها تقويت زیر ساخت ها يك موضوع اصلي و حياتي است، یادآور شد: در حال حاضر استان کردستان از زیر ساخت های چندان خوبی برخوردار نيست و باید با برنامه ریزی مناسب و جذب اعتبارات ملی و استانی زمینه برای توسعه زیر ساخت های ارتباطی در استان کردستان فراهم شود.

وی ادامه داد: امیدواریم اجرای این طرح بتواند بستر مناسبی برای گسترش و توسعه ارتباطات در استان كردستان و ساير مناطق كشور را فراهم کند و شناسایی موقعیت های متناسب با نیاز ارتباطات برای اجرای طرح ها باید اولوت کاری مخابرات کردستان باشد.

در این آیین كه با حضور استاندار كردستان و شماري ديگر از مديران استان برگزار شد، 47 روستای استان کردستان به صورت همزمان به شبکه ارتباطی مخابرات متصل شد.