68 طرح عمرانی، ورزشی، کشاورزی و زیر بنایی در شهرستان آبیک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، 68 پروژه عمرانی، ورزشی، کشاورزی و زیر بنایی ظهر یکشنبه با حضور مرتضی روزبه استاندار قزوین و جمعی از مسئولان شهرستان آبیک به بهره برداری رسید.

بهره برداری از مسکن مددجویان، سالن ورزشی روستای ناصرآباد، ایستگاه آتش‌نشانی، گازرسانی به روستاهای میان‌کوه و اصغرآباد و اصلاح شبکه‌های برق و پروژه‌های مختلف جدول‌گذاری و آسفالت روستا‌ها با اعتباری بالغ بر 62 میلیارد ریال از جمله پروژه‌های مهم قابل افتتاح در شهرستان آبیک است که امروز توسط استاندار افتتاح شد.



در این مراسم کلید پنج واحد مسکونی کمیته امداد شهرستان آبیک با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 973 میلیون ریال به مددجویان واجد شرایط کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان تحویل داده شد.



همچنین طرح اشتغالزایی روستای نودوز با 500 میلیون ریال اعتبار بخش خصوصی و اشتغالزایی برای دو نفر و کارگاه قالیبافی روستای ناصرآباد با 120 میلیون ریال اعتبار با اشتغالزایی برای 20 نفر از جمله طرحهایی بود که به بهره‌برداری رسید.



امروز همچنین هفت طرح امور دام جهاد کشاورزی شهرستان آبیک افتتاح شد که برای اجرای این طرحها در مجموع 31 میلیارد و 550 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.



این طرح‌ها در مجموع برای 29 نفر به صورت مستقیم و 30 نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.



دو طرح‌ توسعه و افزایش ظرفیت گاوداری شیری به تعداد 100 رأس مولد شیری در روستای نودوز با دو میلیارد ریال اعتبار با اشتغالزایی برای پنج نفر به صورت مستقیم و 15 نفر به صورت غیرمستقیم و همچنین مشابه همین طرح نیز در روستای حاجی تپه با دو میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار امروز به بهره برداری رسید.



همچنین گاوداری پرواری 50 رأسی با یک میلیارد ریال اعتبار از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با اشتغالزایی دو نفر، یک واحد گاوداری شیری 50 رأسی با هشت میلیارد ریال اعتبار بخش خصوصی با سه مورد اشتغالزایی، دو واحد مرغداری نیمچه گوشتی با ظرفیت 35 هزار قطعه و چهار میلیارد و 550 میلیون ریال اعتبار و یک واحد مرغداری تخم‌گذار با ظرفیت 50 هزار قطعه با ایجاد شغل برای شش نفر و 12 میلیارد ریال اعتبار از دیگر طرحهایی بود که امروز توسط استاندار قزوین افتتاح شد.

طرح انجماد میوه و سبزیجات در شهرک کاسپین آبیک با اعتباری افزون بر 20 میلیارد ریال با اشتغالزایی 15 نفر از دیگر طرحهایی است که به مناسبت دهه مبارک فجر در بخش صنایع کشاورزی در این شهرستان افتتاح شد.



همچنین بهره برداری از یک واحد شیلات با احداث استخر پرورش ماهی در روستای کهوانک این شهرستان با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 300 میلیون ریال و ظرفیت تولید سالانه 10 هزار قطعه ماهی در این شهرستان آغاز شد.



راه‌اندازی دفتر نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان آبیک، با یک هزار و 200 نفر عضو، 500 میلیون ریال سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی و پنج مورد اشتغالزایی با حضور مسئولین از دیگر طرحهایی است که امروز افتتاح شد.



استاندار قزوین همچنین در نهمین روز از دهه فجر سالن ورزشی روستای ناصرآباد شهرستان آبیک را در زمینی به مساحت یک‌ هزار مترمربع با پنج میلیارد ریال اعتبار افتتاح کرد.