افتتاح دو پاسگاه مرزی در ثلاث باباجانی/ ارتقای روز افزون امنیت در مرزهای کرمانشاه

سردار کیومرث شیخی فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای ارتقا سطح امنیتی و بهبود خدمات مرزبانی به مردم و همچنین به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی دو پاسگاه در شهرستان ثلاث باباجانی افتتاح شد.

شیخی گفت: این دو پاسگاه در دو منطقه منطقه کانی کل و هنگ مرزی ثلاث و با هدف افزایش بیش از پیش امنیت مرزهای استان کرمانشاه افتتاح شده اند.

وی امنیت کنونی مرزهای استان را در حد قابل قبول عنوان کرد و اظهار داشت: استان کرمانشاه با داشتن مرزهای طولانی با کشور عراق دارای امنیت بالایی در نقاط مرزی است به گونه ای که می توان یکی از امن ترین مرزهای ایران را در استان کرمانشاه دانست.

وی در خصوص برگزاری برنامه های برگزار شده در دهه فجر توسط مرزبانی استان کرمانشاه افزود: طی این ایام برگزاری صبحگاهای مشترک با سایر هنگ ها و پاسگاه های مرزی ،غبار رویی از مزار شهدا و برگزاری مسابقه قرائت و حفظ جز سی قرآن کریم در میان پرسنل مرزبانی استان کرمانشاه انجام شده است.

سردار شیخی امنیت و اقتدار در مرزهای جمهوری اسلامی را مدیون انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: استقلال کشور و امنیت حاکم بر مرزهای ایران مدیون مجاهدت های ملت در مبارزه با طاغوت و جانفشانی شهدا در دفاع مقدس است.