یادمان شهدای صنعت آب در شرکت آبفا خوزستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی صنیعی نژاد مدیر عامل شرکت آبفا خوزستان پیش از ظهر امروز در این مراسم با تبریک دهه فجر و گرامی داشت 28 شهید سقای آب و فاضلاب، بر حفظ این انقلاب تاکید کرد و گفت: این انقلاب که به فرموده امام خمینی (ره) معجزه قرن نامیده شد ساده به دست ما نرسیده و همه ما موظیم در حفظ و صیانت از این انقلاب وارزشهای آن بکوشیم.



وی، خدمتگزاری به مردم در شرکت آب و فاضلاب را نزدیکترین خدمت به انقلاب تعبیر کرد و افزود: خداوند در روی زمین بندگانی دارد که به واسطه این بندگان مشکلات مردم را برطرف خواهد کرد و خداوند در پل صراط این بندگان را به سلامت رهنمون خواهد ساخت.



صنیعی نژاد در ادامه از ارتقای جایگاه شرکت آبفا استان در بین شرکتهای آبفا خبر داد و اظهار کرد: این موفقیت حاصل یک حرکت جمعی و مرهون تلاشها و دلسوزی شبانه روزی یکایک کارکنان صنعت آب خوزستان است.



سرهنگ عبدالمجید عقیلی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس استان خوزستان نیز در این مراسم، انقلاب اسلامی را نعمتی بسیار بزرگ و ارزشمند خواند و بیان کرد: مهمترین چیزی که باید به آن توجه بکنیم شکر گزاری از این نعمت الهی است که با نثار خون شهیدان بزرگی مانند نواب صفوی، شهدای انقلاب و دفاع مقدس به وجود آمده و همه ما در مقابل آنان مدیون هستیم.



گفتنی است در پایان این مراسم خانواده های شهدای صنعت آب با اهدای لوح تکریم شدندو سپس از یادمان 28 شهید سقای صنعت آب رونمایی شد.



در این مراسم که پیش از ظهر امروز برگزار شد سرهنگ عبدالمجید عقیلی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس استان خوزستان، حجت الاسلام والمسلمين سعید جعفري رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان و رئيس ستاد دهه مبارك فجر استان و مدیران آبفا خوزستان حضور داشتند.

