حسام اینانلو که امسال به همراه پیمان یزدانیان در بخش «نسلی دیگر» بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به طور حتم نمی توان برای آسیب شناسی برگزاری جشنواره های موسیقی فجر نیازمند چندین جلسه پژوهشی هستیم که باید در وقت و زمان مناسب برپا شود اما یکی از نکاتی که می‌توانم پیرامون برگزاری هرچه بهتر جشنواره به آن اشاره کنم نحوه انتخاب دبیر جشنواره است که باید یکی از مهم ترین اولویت‌های مورد بررسی مسوولان باشد.

وی ادامه داد: دکتر ریاحی از جمله هنرمندان ارزشمند موسیقی کشورمان هستند که چه در حوزه کاری و چه در زمینه دبیری جشنواره موسیقی فجر تلاش های زیادی انجام دادند که نمونه این تلاش ها انتخاب دو مدیر خوب و پیگیر برای بخش های بین الملل و نسلی دیگر است اما من خوشحال می شوم که سال آینده برنامه ریزی ها طوری باشد که در انتخاب دبیر جشنواره نیز از افراد جوان تر نیز استفاده شود. افرادی که می توانند با انرژی و هیجان نشات گرفته از جوانی جشنواره را در فضای گرم‌تری قرار دهند.

این نوازنده کمانچه ادامه داد: من این دیدگاه را نمی پسندم که دولت به عنوان مهم ترین بخش سیاستگذار فرهنگ به صورت مستقیم در خلق آثار هنری جریان آفرینی کند چراکه اعتقاد دارم این هنرمندان هستند که در مرحله اول باید خودشان مولف باشند. ارگان های دولتی فقط می توانند در نقش یک حمایت‌کننده در میدان حضور داشته باشند.

اینانلو تصریح کرد: من در این روزگار عادت کردم دیگر منتظر حمایت‌های آنچنانی نباشم بنابراین به کار خودم در زمینه ارائه کارهایی نو در فضای موسیقی ایرانی و کلاسیک ادامه می دهم. البته دو سالی است که بخش نسلی دیگر جشنواره موسیقی فجر تبدیل به یکی از بخش های تاثیرگذار جشنواره موسیقی شده است ضمن اینکه بخش بین الملل جشنواره هم با توجه به گروههای مختلف شرکت کننده در آن، بخش قابل احترامی است که می توان در همان چارچوبی که به آن اشاره کردم توجه داشت.

وی با اشاره به همکاری مشترک خود با پیمان یزدانیان که بعد از 7 سال دوری از اجرای زنده موسیقی در ایران برنامه اجرا می کند، خاطر نشان کرد: قبل از اینکه بخواهیم برای برگزاری کنسرت مشترک با پیمان یزدانیان به تفاهم برسیم تمام تلاش خود را انجام دادیم که در ابتدا معاشرت های موسیقایی با هم داشته باشیم تا بتوانیم به تطابق های میان موسیقی ایرانی و موسیقی کلاسیک دست پیدا کنیم؛ اینکه بتوان در یک فضای علمی موسیقایی دیالوگ هایی را برقرار کرد و با استمرار تمرین به کشفیاتی برسیم که می تواند برای مخاطب این موسیقی نیز قابل توجه باشد.

اینانلو در پایان تصریح کرد: هنوز نمی دانیم در کنسرت مشترکمان که بر پایه بداهه نوازی است قرار است به چه نقطه مشترکی دست پیدا کنیم اما می دانیم در نهایت تمرین ها به جایی می رسد که ما را دعوت به پرواز در دنیای جدیدی خواهد کرد.