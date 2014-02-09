نخستین کانون عشایری هلال احمر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرلَله گانی معاون امور جوانان و دانشجویی سازمان در مراسم افتتاحیه کانون عشایری هلال احمر گفت: جمله حضرت امام(ره) که عشایر ذخایر انقلاب هستند، به تمامی بیانگر نگاه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران در مورد عشایر زحمت کش است.

وی افزود: عشایر به لحاظ نوع زندگی که دارند در مقابل حوادث و بلایای طبیعی آسیب پذیر تر از اقشار دیگر جامعه هستند و به همین دلیل توانمند سازی جوامع عشایری و ارایه آموزشهای لازم به آنها می تواند در مواقع بحرانی بسیار مفید و موثر باشد.

معاون سازمان جوانان جمعیت هلال احمر یکی از اهداف جمعیت هلال احمر را تامین سلامت انسانها عنوان کرد و گفت:‌ مطابق اهداف سازمانی از سال ها پیش مذاکراتی با سازمان امور عشایری ایران جهت انعقاد تفاهم نامه فیمابین دو سازمان صورت گرفته بود اما مسکوت مانده بود که هفته پیش تفاهم نامه جدیدی بین روسای سازمان جوانان و سازمان امور عشایری ایران به امضای رسید.

لَله گانی ابراز امیدواری کرد با همکاری سازمان امور عشایری ایران بتوان در جهت توانمند سازی جوانان عشایری گام برداشت.

وی در پایان به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه "نظام جمهوری اسلامی برای عشایر در همه جای کشور ارزش قایل است و عشایر را یکی از برجسته ترین قشر کشور می شناسد زیرا هم در کار سازندگی سهیم اند و هم در دفاع"، اشاره کرد.