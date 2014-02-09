مسابقه ساخت آدمک های استکباری در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه ساخت آدمک های استکباری به همت معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه عاشورا روز سه شنبه 22بهمن ماه از ساعت 10 تا 12 در محل خیابان جمهوری اسلامی تبریز (اول خیابان فردوسی) برگزار می شود.

این مسابقه همزمان با سیل خروشان مردم انقلابی تبریز در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن برگزار شده و در پایان به 22نفر از برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا می شود.

شرکت در این مسابقه برای عموم مردم آزاد بوده و اقشار مختلف مردم می توانند در این مسابقه شرکت کنند؛ آثار به شرط حضور در راهپیمایی22 بهمن و ارائه آن در محل برگزاری مسابقه ساخت آدمک های استکباری پذیرفته خواهد شد.

سران جدید و قدیم آمریکا که هر روز می گویند همه گزینه های نظامی روی میز است، سران رژیم اشغالگر قدس که در کشتار مردم فلسطین و جنگ افروزی در منطقه نقش اصلی دارند، سران رژیم های وابسته و نوکر استکبار در منطقه که به اختلافات قومی و مذهبی دامن می زنند محورهای مسابقه ساخت آدمک های استکبار هستند.