به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری، در پایان نظر سنجی برای انتخاب بهترین وزنه‌برداران سال، "روسلان آلبگوف" وزنه‌بردار دسته فوق سنگین روسیه و قوی‌ترین وزنه‌بردار جهان موفق شد عنوان بهترین وزنه‌بردار مرد سال 2013 را به خود اختصاص دهد.

آلبگوف در جریان مسابقات جهانی لهستان با مهار وزنه‌های 209 کیلوگرم در یکضرب و 255 کیلوگرم در دوضرب، با حدنصاب مجموع 464 کیلوگرم، بالاتر از بهادر مولایی از ایران، عنوان قهرمانی دسته فوق سنگین را به دست آورد. در بخش زنان نیز "تاتیانا کاشیرینا" وزنه‌بردار دسته فوق سنگین روسیه به عنوان بهترین وزنه‌بردار زن سال 2013 معرفی شد.



در سال‌های 2011 و 2012 عنوان بهترین وزنه‌بردار سال به بهداد سلیمی رسیده بود.