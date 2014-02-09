آغاز مجدد فعالیت 10 جایگاه "سی ان جی" در کرمانشاه/ قطعی گسترده گاز نداشته ایم

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه علیرغم برودت هوا و افزایش میزان مصرف گاز، هیچ گزارشی مبنی بر قطعی گسترده گاز در سطح استان کرمانشاه نداشته ایم و تنها چند مورد قطعی در برخی از منازل گزارش شد که نیروهای این شرکت در اسرع وقت مشکل آنها را حل کردند.

حمید فانی با اشاره به اینکه در حال فعالیت 10 جایگاه" سی ان جی" در استان کرمانشاه دوباره آغاز شده است، افزود: در چند روز اخیر، هنگامی که میزان مصرف گاز کرمانشاه به روزانه 15 میلیون متر مکعب رسید، تصمیم بر کاهش و یا قطع موقت سهمیه گاز برخی از جایگاه های "سی ان جی" در استان را گرفتیم که خوشبختانه با این برنامه از هرگونه مشکل در خطوط گاز برای شهروندان جلوگیری شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه، گاز طبیعی را منبعی تمام شدنی عنوان کرد و گفت: از شهروندان درخواست داریم که در زمینه مصرف گاز حداقل دقت را داشته باشند و حتی المقدور از وسایل گرمایشی همانند شومینه که مصرف بالایی دارند، خودداری کنند.

فانی در پایان عنوان داشت: در صورتی که میزان مصرف گاز به حالت عادی و نرمال خود برگردد، گاز 21 جایگاه " سی ان جی" که قطع شده بود، دوباره وصل خواهد شد.

