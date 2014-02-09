ساماندهی 863 ورزشکار در رشته ووشو/ کردستان نیازمند احداث خانه ووشو است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی ظهر یکشنبه در مجمع انتخاباتي هئیت ووشو استان کردستان اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر وضعیت ووشو در کردستان قابل قبول است ولي با توجه به توانمندي هاي استان بايد اين جايگاه ارتقاء پيدا كند.

وی با اشاره به این مطلب که ووشوکاران کردستان در عرصه های ملی و بین المللی حرفی برای گفتن دارند، افزود: انتظار می رود در بعد سخت افزاری و مالی فدراسیون حمایت های مالی را از هيئت استان كردستان داشته باشد.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: خوشبختانه بانوان ورزشکار این رشته ورزشی بسیار توانمند عمل می کنند و استفاده از این ظرفیت می تواند در توسعه بيش از پيش ورزش استان كردستان موثر باشد.

جولایی یادآور شد: کردستان پتانسیل ها و ظرفیت های مناسبی در اختيار دارد و انتظار می رود هیئت با همکاری ورزشکاران و پیشکسوتان زمیته توسعه و ترویج هر چه بیشتر این رشته ورزشی فراهم شود.

وی ادامه داد: استفاده از تجربیات پیشکسوتان و مربیان و داوران توانمند ورزش ووشو در استان می تواند توسعه این رشته ای ورزشی را به دنبال داشته باشد.

کردستان نیازمند خانه ووشو است

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر این رشته ای ورزشی در تمام شهرستان ها فعال است ولي بايد ضمن افزايش حمايت هاي مالي زمينه براي توسعه و تقويت آن فراهم شود.

جولایی در ادامه سخنان خود با اشاره به نيازهاي اصلي هيئت ووشو استان كردستان اظهار داشت: متاسفانه در هیچ یک از شهرستان های استان خانه ووشو نداریم و این مشکل تا حد زیادی مانع از پیشرفت و توسعه این رشته ای ورزشی در استان شده است.

وی افزود: راه اندازی خانه ووشو در استان کردستان ضروری است و انتظار می رود در آینده نزدیک با حمایت های فدراسیون و برنامه ریزی هاي لازم این امر محقق شود.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: زمین ووشو در شهرستان سنندج آماده واگذاری است و هئیت ووشو باید با جذب اسپانسر توانمند و خیرین ورزشی در کمترین زمان ممکن در راستاي احداث خانه ووشو اقدام كند.

گفتنی است در مجمع انتخابات هئیت ووشو "جلال اصغری" به مدت چهار سال سکان دار هئیت استان شد.