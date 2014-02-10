عرضه نسل جدید ضربان ساز قلب/ قراردادن ضربان ساز در بدن بدون جراحی

به گزارش خبرگزاری مهر، این ضربان ساز بدون سیم رابط در طول یک جراحی که با کاتتر هدایت می شد و از طریق رگ فمورال کشاله ران به قلب این بیمار پیوند زده شد.

این دستگاه توسط دکتر "ویوک ردی" جراح هندی تبار در بیمارستان مونت سینای آمریکا کاشته شده، مانند یک لوله نقره ای کوچک است و فقط چند سانتی متر طول دارد یعنی کمتر از 10 درصد اندازه ضربان ساز های معمولی.

پزشکان قصد دارند بی خطری و اثربخشی این دستگاه را که Nanostim نام دارد در یک آزمایش بالینی بین المللی موسوم به LEADLESS II در چندین مرکز به بوته آزمایش بگذارند. این بررسی بالینی بر روی 670 بیمار در 50 مرکز درمانی در سراسر اروپا، کانادا و آمریکا انجام شود.

در این بررسی، جدیدترین گزینه ضربان ساز ابتکاری و غیر جراحی برای بیمارانی که دچار کندی ضربان قلب هستند آزمایش می شود.

این نسل جدید از ضربان سازهای ریز می تواند برای بیماران بی خطر تر و ایمن تر باشد چرا که مانند ضربان سازهای کنونی سیم رابط ندارد و لازم نیست به زیر پوست قفسه سینه تعبیه شود.

Nanostim مشابه دیگر ضربان سازهای قلبی دیگر، ضربان قلب بسیار کند قلب موسوم به برادیکاردیا را درمان می کند.

این دستگاه با نظارت نزدیک ریتم الکتریکی قلب کار می کند و اگر ضربان قلب خیلی کند باشد تحریک الکتریکی ایجاد کرده تا ضربان قلب را تنظیم کند.

بیش از چهار میلیون نفر در سراسر جهان از ضربان ساز استفاده می کنند و 700 هزار بیمار جدید نیز هر ساله به این تعداد افزوده می شود.

مزیت های احتمالی این ضربان ساز بدون سیم رابط شامل حذف جراحی، مشخص نبودن هر گونه دستگاه ضربان ساز زیر پوست سینه بیمار، نبود جای زخم بر روی سینه و نبود هیچ گونه محدودیت بر فعالیت های بیمار است.

از دیگر مزایای این دستگاه می توان به کاهش ناراحتی، عفونت و یا بروز هرگونه اختلال یا خرابی در دستگاه اشاره کرد.

علاوه بر این، این ضربان ساز که با باتری کار می کند به گونه ای طراحی شده است که می توان آن را کاملا از قلب خارج ساخت.